Urgente! FGTS ficará fora do ar no próximo sábado, e agora?

No próximo sábado(19), os usuários que usam o sistema de consulta online do FGTS enfrentarão uma breve suspensão no eSocial, o sistema que consolida informações dos trabalhadores com os organismos públicos. O planejado período de inatividade, programado para ocorrer das 8h da manhã às 12h, tem como objetivo dar início a uma fase de testes ambiciosa: o lançamento do FGTS Digital, que se estenderá até o dia 10 de novembro. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Fora de sistema

Os utilizadores do eSocial, o sistema que consolida informações dos trabalhadores com os organismos públicos, irão enfrentar uma breve suspensão prevista para ocorrer na manhã do próximo sábado(19). O período de inatividade já planejado, está programado para acontecer das 8h da manhã ao meio-dia, e visa dar início a uma fase de testes ambiciosa: o lançamento do FGTS Digital, que se estenderá até o dia 10 de novembro.

Com esta iniciativa, o FGTS Digital busca otimizar o processo de recolha do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tornando-se mais eficiente e menos suscetível a erros. Nesse sentido, uma vez que os dados enviados para o eSocial serão automaticamente incorporados ao sistema, a probabilidade de erros nos cálculos será consideravelmente reduzida.

Quando o acesso ao eSocial será normalizado?



Após a paralisação do sábado, o sistema estará novamente operacional durante a tarde. Contudo, num primeiro momento, isso será aplicável apenas às empresas pertencentes ao Grupo 1 do eSocial – aquelas com um volume de negócios anual superior a R$ 78 milhões. Por sua vez, as restantes entidades terão de aguardar até o dia 16 de setembro para integrar plenamente os seus dados no novo sistema.

Entendendo os testes do FGTS Digital



O FGTS assume um papel crucial na economia brasileira, abrangendo mais de 43 milhões de indivíduos e movimentando, em média, cerca de R$ 180 bilhões anualmente. Dado o volume e a relevância desses valores, qualquer empenho no sentido de simplificar e acelerar os processos relacionados é amplamente valorizado. E é exatamente isto que o FGTS Digital tem como propósito.

Isso ocorre porque o tradicional e complexo processo de recolha do FGTS, que envolve a emissão de documentos, submissão à Caixa Econômica Federal e subsequente transmissão e envio, será grandemente simplificado. Com o novo sistema, a folha de pagamento será diretamente enviada para o eSocial.

Por sua vez, o eSocial irá automaticamente partilhar os dados com o FGTS Digital. Com a total integração prevista para janeiro de 2024, os meses seguintes serão de extrema importância para realizar os ajustes e melhorias necessários. Com essa nova abordagem, a expectativa é que o tempo necessário para recolher o FGTS seja reduzido de 34 para 25 horas por mês.

