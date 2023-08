Tênis pendurados em fios de energia são quase uma marca cultural do nosso país, principalmente em grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, e demais capitais brasileiras. Esta prática um tanto inusitada tem capturado a atenção e, em alguns círculos, até mesmo a admiração, apesar dos riscos elétricos iminentes e das possíveis ameaças à infraestrutura subjacente. Mas o que há por trás dessa famosa ‘tradição’? Saiba mais detalhes a seguir.

Tênis nos fios do poste é território de gangue? Entenda o que ele representa. | Foto: Stephen Tafra / Unsplash

Paisagem urbana tipicamente brasileira

A presença intrigante de tênis pendurados em fios de postes de energia elétrica espalhados pelas cidades brasileiras não passa despercebida pelos observadores atentos da paisagem urbana. Esta aparentemente excêntrica prática tem capturado a atenção e, em alguns círculos, até mesmo a admiração, apesar dos riscos elétricos iminentes e das possíveis ameaças às instalações elétricas, ocasionando prejuízos materiais.

Contudo, por trás dessa ‘superfície ‘atração’ visual, poucos estão cientes das múltiplas teorias e significados envolvidos, que passam desde casualidades até significados simbólicos e profundos. Nesta investigação jornalística, lançamos luz sobre o enigma dos tênis pendurados em fios, desvendando suas distintas facetas e mistérios que desafiam a nossa compreensão.

Se você sempre teve curiosidade de saber o que motiva tal pratica, não perca o que preparamos sobre o assunto, mais abaixo.



Leia mais: Especialistas dão 3 dicas para se tornar uma pessoa MAIS INTELIGENTE

Uma prática rica em múltiplos significados

A prática de pendurar tênis em fios não é limitada ao Brasil; na verdade é um fenômeno global que cativa a atenção em diversas partes do mundo. O site Hoodline, sediado em Nova York, não hesitou em explorar essa mania intrigante, até mesmo a classificando como um possível “esporte” em certos contextos. Sim, você leu corretamente: arremessar tênis em fios de energia pode se tornar uma forma de recreação para certas pessoas, que transformam essa atividade aparentemente despretensiosa em um desafio entre vizinhos.

Contudo, além dessa aparente leveza, emergem significados profundos que variam conforme as culturas e os contextos locais. Para alguns, esse gesto pode ser uma homenagem a alguém falecido, uma maneira de perpetuar a memória de alguém querido. Em outros casos, os tênis pendurados podem marcar eventos memoráveis, celebrando ocasiões notáveis de uma forma peculiar.

Da demarcação de território à obscuridade subterrânea

No entanto, não se pode ignorar os lados mais obscuros dessa prática enigmática. Em algumas regiões, a suspensão de tênis em fios pode servir como um código visual para marcar território, identificando áreas controladas por gangues ou locais onde ocorrem até mesmo atividades ilícitas.

Essa interpretação mais sinistra do fenômeno ressalta uma dimensão menos conhecida, revelando que, por trás da aparente simplicidade dos tênis pendurados, pode estar uma intrincada rede de mensagens e simbolismos. Apesar da diversidade de significados atribuídos aos tênis suspensos, uma constante permanece: a preocupação com a segurança pública e a integridade da infraestrutura das instalações elétricas, que pode acarretar problemas graves para comunidades inteiras assim como gastos desnecessários de autoridades locais com serviço de reparo.

Leia também: Você é assim? ESTES são os comportamentos tóxicos que afastam as pessoas