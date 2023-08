Confirmado! Como conseguir um parcelamento em 15 vezes sem juros

Para os entusiastas da Amazon que almejam aprimorar ainda mais suas compras online, temos novidades emocionantes! O Cartão Amazon Prime, avaliado com 5 estrelas pelos usuários, proporciona uma série de benefícios exclusivos para os membros do programa Prime, incluindo a possibilidade de parcelamento em até 15 vezes sem juros. Saiba mais detalhes sobre esta excelente opção de pagamento, logo abaixo.

Aprenda como conseguir um parcelamento em 15 vezes sem juros em compras no app da Amazon. Foto: divulgação

Amazon facilita compras pelo site

Fãs de compras pelo site da Amazon, atenção! Se você sempre desejo melhorar as condições de suas compras online, temos novidades emocionantes! O Cartão Amazon Prime, avaliado com 5 estrelas pelos usuários, oferece uma infinidade de benefícios exclusivos para os membros do programa Prime, incluindo a possibilidade de parcelamento em até 15 vezes sem juros.

Dessa maneira, apresentamos a você informações abrangentes sobre esse cartão que tem conquistado o coração dos clientes da Amazon, refletido em um índice de satisfação que atinge níveis excepcionais. Continue lendo e descubra todos os detalhes sobre o Cartão de Crédito Amazon Prime.

Leia mais: Quem sabe disso, jamais coloca o celular no bolso da calça

Por que se tornou o favorito dos clientes?

O caso de amor dos consumidores da Amazon pelo Cartão de Crédito Amazon Prime pode ser resumido em uma única palavra: vantagens. Com efeito, as vantagens oferecidas aos membros do programa Prime são notáveis, englobando desde cashbacks, percentuais atrativos até a isenção de taxas anuais.

Com esse cartão em mãos, suas compras adquirem um caráter mais gratificante e recompensador, seja ao adquirir produtos na própria Amazon, fazer refeições em restaurantes ou explorar destinos internacionais.

Quais são os benefícios proporcionados pelo Cartão Amazon Prime?

Através do Cartão Amazon Prime, os membros são agraciados com um leque diversificado de benefícios, entre os quais destacamos:

Cashbacks em pontos para compras na Amazon, estabelecimentos gastronômicos e viagens;

2% de reembolso em compras efetuadas em restaurantes e farmácias;

Facilidade de parcelamento em até 15 vezes sem juros;

Dispensa de taxas anuais.

Adicionalmente, é possível encontrar informações claras e termos de uso detalhados no site da Amazon, garantindo total transparência para os usuários.

Saiba como solicitar o cartão Amazon Prime

Solicitar o cartão de crédito Amazon Prime é um processo descomplicado:

Acesso à Página por Meio do Celular:

Utilize o código QR fornecido ou insira o link no navegador de seu celular para acessar a página de solicitação;

Preparação de Documentos:

Tenha seu RG e CPF à disposição, pois os dados serão necessários;

Preenchimento do Formulário:

Complete o formulário de inscrição inserindo suas informações pessoais, tais como nome, endereço e dados de contato;

Envio de Fotos dos Documentos:

Capture imagens legíveis de seu RG e CPF. Também será solicitada uma foto sua;

Encaminhamento para Análise Bancária:

Envie as imagens e os documentos preenchidos. Esses dados serão avaliados pelo banco Bradescard, parceiro da Amazon para questões financeiras;

Aguardo da Análise:

Aguarde a avaliação do banco, que examinará suas informações e documentos a fim de aprovar a solicitação;

Notificação de Aprovação:

Receba notificação por e-mail ou no site sobre o resultado da análise;

Recebimento do Cartão:

Uma vez aprovada, o cartão Amazon Prime será expedido para o endereço fornecido durante o processo de inscrição em até 10 dias úteis. Lembre-se de seguir todas as instruções com atenção, garantindo que as informações enviadas sejam precisas e legíveis. Isso simplificará o processo de avaliação e aprovação do cartão.

Leia também: Oportunidade de PAGAR BARATO em compras na Amazon: Black Friday adiantada? Entenda a ação