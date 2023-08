Este é o segredo que faz donos de carro elétrico economizarem (não é o combustível)

A introdução dos carros elétricos representa um momento marcante na história dos veículos automotores, uma verdadeira revolução que está redefinindo diversas práticas, inclusive as relacionadas à manutenção. No entanto, é importante esclarecer que apesar das transformações, a visão de que não haverá mais necessidade de oficinas mecânicas não é exatamente precisa. Embora o carro elétrico traga mudanças significativas, certos componentes essenciais como direção, suspensão e freios ainda estão presentes.

Foto: divulgação

Mudanças na manutenção dos freios

A manutenção de freios, é uma das áreas que experimentará uma considerável redução em sua frequência de realização com a modernização dos veículos. Um dos principais fatores que contribui para essa diminuição é o sistema de regeneração presente nos carros elétricos. Quando o motorista alivia o acelerador, esse sistema entra em ação, convertendo a energia cinética gerada pela desaceleração do veículo em energia elétrica, que é então direcionada de volta à bateria para recarregá-la.

Essa função de regeneração também desempenha um papel importante na ação de frear o veículo. Em outras palavras, o sistema regenerativo funciona como um freio regenerativo, permitindo que o veículo reduza a velocidade sem a necessidade de acionar os freios convencionais. Em situações normais de condução, os freios tradicionais são utilizados de forma menos frequente, resultando em menor desgaste das pastilhas e discos de freio.

A implicação direta disso é que os componentes do sistema de freios convencionais, como discos e pastilhas, terão uma durabilidade muito maior nos carros elétricos em comparação com seus equivalentes de veículos movidos a combustão interna. A necessidade de substituição dessas peças será significativamente reduzida, resultando em economia de custos e menos visitas às oficinas mecânicas para manutenção dos freios.

No entanto, é importante ressaltar que, apesar da menor frequência de troca de pastilhas e discos de freio, o sistema de freios convencionais ainda é uma parte crucial do veículo elétrico. Ele desempenha um papel fundamental em situações de emergência, como uma falha no sistema regenerativo ou em manobras que exijam uma redução de velocidade mais rápida do que o sistema regenerativo pode proporcionar.

Em resumo, enquanto a chegada dos carros elétricos traz uma série de mudanças na indústria automotiva e nas práticas de manutenção, a noção de que a manutenção mecânica será completamente eliminada não é exata. Embora o sistema regenerativo dos carros elétricos reduza a necessidade de troca de pastilhas e discos de freio, os sistemas de freios convencionais ainda são vitais para a segurança e desempenho dos veículos elétricos, principalmente em situações excepcionais.

À medida que a tecnologia dos carros elétricos continua a evoluir e se disseminar, é importante estar ciente das mudanças na manutenção desses veículos e aproveitar os benefícios que eles trazem, incluindo a durabilidade prolongada dos componentes de freio, que contribui para uma experiência mais econômica e sustentável na estrada.

Sobre carros elétricos

Carros elétricos são veículos que são movidos por motores elétricos, que são alimentados por baterias. Eles não emitem gases de efeito estufa, o que os torna uma opção mais sustentável para o meio ambiente.

Os carros elétricos têm uma série de vantagens em relação aos carros com motor de combustão interna. Eles são mais silenciosos, mais eficientes e têm menos peças móveis, o que os torna mais confiáveis. Eles também não precisam de troca de óleo ou outros fluidos, o que economiza dinheiro nos custos de manutenção.

No entanto, os carros elétricos também têm algumas desvantagens. Eles têm um alcance menor do que os carros com motor de combustão interna, e podem levar mais tempo para recarregar. Eles também são mais caros do que os carros com motor de combustão interna, mas os preços estão caindo à medida que a tecnologia se torna mais acessível.

Apesar das desvantagens, os carros elétricos estão se tornando cada vez mais populares. Eles são uma opção mais sustentável para o meio ambiente e têm uma série de vantagens em relação aos carros com motor de combustão interna. À medida que os preços dos carros elétricos caem e a rede de carregamento se expande, eles se tornarão ainda mais populares.

