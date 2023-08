Amado carro da Renault tem fim de linha confirmado! Adeus

A montadora francesa Renault causou surpresa ao anunciar o fim da linha para a produção de um de seus carros mais icônicos, deixando muitos admiradores sem chão após a decisão de substituir o modelo por outro. A fabricante de carros, reconhecida globalmente, especialmente pelo sucesso de seus modelos populares no Brasil, avisou que o modelo em questão deve acabar em 2024. Saiba mais sobre qual carro deixará de ser produzido, logo abaixo.

Renault anuncia fim da produção do Zoe, primeiro carro elétrico da marca francesa. | Foto: Reprodução

Fim da linha para o Renault Zoe

O veículo Zoe, que se tornou o pioneiro veículo elétrico da montadora francesa, terá sua jornada encerrada em 2024. De acordo com dados divulgados pelo sindicato Force Ouvrière e posteriormente confirmados pela fabricante, a produção deste elétrico será interrompida a partir de março do próximo ano.

Conforme informações do sindicato, a conclusão do ciclo de vida do Renault Zoe foi confirmada por um documento interno distribuído na fábrica em Flins, estipulando o término da produção em 30 de março de 2024. A informação foi reportada pelo canal de televisão francês BMF TV e, pouco depois, oficialmente validada pela montadora.

O complexo que atualmente é utilizado para fabricar os modelos Zoe até a data mencionada será transformado em uma instalação totalmente voltada para o recondicionamento de veículos usados, até o ano de 2024. Essa iniciativa, denominada pela empresa como ReFactory, inicialmente receberá serviços como reparo de carrocerias, mas também tem o objetivo futuro de viabilizar a conversão de veículos a combustão em motorizações mais ecologicamente amigáveis.

Zoe: pioneiro em carros elétricos

O Renault Zoe marcou um importante passo para que a montadora francesa desse os primeiros passos no setor de carros elétricos da marca, sendo o primeiro processo desse tipo em sua história. No entanto, não está prevista uma nova versão para o futuro.

Vale ressaltar ainda que, apesar da mudança de local de produção, a montadora assegurou que não haverá demissões em sua força de trabalho.

Como alternativa, a Renault planeja introduzir o Renault 5, que será fabricado na unidade de Douai, França. Saiba mais detalhes sobre o carro logo abaixo.

Carro de mais de R$ 200 mil

No mercado brasileiro, o Zoe tem disponível somente uma variante, com preço em torno de 240 mil reais. A marca continuará sua incursão no segmento de carros elétricos com o Kwid, sendo este o único modelo elétrico da empresa programado para produção. Além disso, há planos para o lançamento do novo Megane ainda neste ano.

No entanto, o veículo não se encontra nas concessionárias e no site da montadora ele é listado como “sob encomenda”. Consequentemente, os interessados podem enfrentar desafios consideráveis para adquirir esse modelo.

Sem planos de sucessão

A Renault não tem planos de lançar uma sucessora direta para o Zoe elétrico. Em vez disso, esse espaço será ocupado por um veículo que atualmente está em fase de desenvolvimento e é conhecido como Renault 5. O automóvel será construído com base em um conceito apresentado em 2021, utilizando a plataforma CMF-B EV, o que reduzirá os custos de produção em 30% e trará diversas melhorias visando uma maior eficiência.

