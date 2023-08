Não é de hoje que o mercado precisa se atualizar com bastante frequência. No segmento automobilístico ocorre da mesma maneira. Alguns modelos de veículos irão dar adeus aos brasileiros neste ano de 2023. Outros até mesmo para o mercado mundial. Com isso — novos veículos adentram no catálogo nacional e principalmente: o valor de alguns desses modelos acabam caindo com a chegada de modelos mais evoluídos.

Acabou para estes 7 carros no Brasil! Fim da produção se aproxima | Foto de CHUTTERSNAP na Unsplash

Milhares de veículos deixam de ser produzidos anualmente

De acordo com especialistas a tendência é que os novos modelos acabem barateando os modelos anteriores. Por esse motivo a saída de alguns modelos de veículos do catálogo brasileiro é visto com bons olhos por muitas pessoas.

Entretanto, é válido lembrar que o número de veículos que deixam de ser produzidos é bem inferior à quantidade de novos veículos que entram no mercado brasileiro.

Por mais que alguns nomes alguns sequer conheçam, existem modelos como o Renault Captur que deixará de ser produzido e há de se aposentar neste ano de 2023. Bem como o popular Kia Cerato, que já faz mais parte do catálogo oficial da empresa.

Outro modelo bastante popular que irá ficar para trás é o Cruze, da Chevrolet. Bem como alguns modelos esportivos bem bonitos como é o caso do F-Type da Jaguar. Haja vista que a marca pretende deixar de produzir veículos com motores à combustão, focando em veículos elétricos.

Para finalizar, veículos renomados como Mustang também devem deixar o Brasil. Os modelos de Camaro devem continuar, entretanto, tudo indica que a empresa responsável irá focar em veículos elétricos e as próximas unidades produzidas do veículo serão as últimas com moto de combustão.

Estes carros deixarão sua produção nos próximos dias

Portanto, com a chegada do Carro Popular, os brasileiros estão cada vez mais de olho nos veículos em lançamento. Isso acontece porque agora está muito mais fácil dos brasileiros comprarem seus carros.

Entretanto, é necessário tirar alguns da lista. Haja vista que os veículos vão dar adeus aos brasileiros nos próximos meses. A lista começa com modelos conhecidos da Renault e termina com marcas consolidadas como é o caso do Chevrolet Camaro.

Kia Cerato;

Renault Captur;

Bolt EUV;

Jaguar F-Type;

Chevrolet Camaro;

Chevrolet Cruze;

Ford Mustang.

Portanto, estes modelos deixarão de ser produzidos nos próximos meses. Dando lugar a outros modelos avançados também da montadora. É válido lembrar que esses dados já foram oficializados. É possível encontrar esses veículos usados — até mesmo semi-novos. Entretanto, 00KM não será mais possível.

Entretanto, alguns veículos quando deixam de ser produzidos acabam ganhando muito mais valor. Outros sequer ‘morrem’ como muitos pensam. O grande exemplo disso é o videogame da infância de muitos — PS2. Por mais que tenha sido parado a sua fabricação, ainda é bastante popular.

