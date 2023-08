Ganhe R$ 200 a mais em agosto através do governo federal; veja como

Boa notícia — alguns brasileiros irão receber neste mês de agosto o valor de R$ 200 juntamente com o repasse tradicional do Bolsa Família. Podendo elevar o valor pago para R$ 800 ou mais, dependendo da quantidade de adicionais recebidos pelos titulares do benefício. Trata-se de uma ação da prefeitura que visa auxiliar as famílias que vivem sob vulnerabilidade social. Entenda como funciona e como será feito os pagamentos.

Beneficiários do Bolsa Família podem receber R$ 200 a mais

Os beneficiários do Bolsa Família em sua grande maioria vivem com apenas R$ 600 mensais. Logo, é um valor baixo e dependendo da quantidade de pessoas na família não dura sequer 15 dias. Por esse motivo, algumas famílias podem receber neste mês de agosto o adicional de R$ 200.

Trata-se de um auxílio chamado de ‘Benefício Cesta Básica’. Por mais que seja direcionado para os beneficiários do Bolsa Família, somente as famílias que realmente vivem sob vulnerabilidade social e econômica hão de ter direito ao auxílio de R$ 200.

O intuito do benefício é conseguir um auxílio extra na compra de alimentos básicos. Para conseguir obter o benefício é necessário estar devidamente cadastrado no CadÚnico. Haja vista que é através dele que o Governo Federal e Municipal consegue as devidas informações das famílias brasileiras.

Lembrando que este não é um auxílio concedido pelo Governo Federal, logo, não são todos os beneficiários que estão aptos a receberem. Portanto, é importante saber se a prefeitura local está ou não disponibilizando o benefício Cesta Básica.

Passo a passo de como se inscrever

O benefício de Cesta Básica deve alcançar milhões de pessoas. Sendo que todas as famílias aptas irão receber durante alguns meses o valor de R$ 200 diretamente em sua conta social. Desse modo, hão de conseguir este adicional de maneira temporária.

Não são todos os municípios que estão disponibilizando esse adicional aos beneficiários. Por esse motivo, é importante saber se a prefeitura local está ou não oferecendo aos seus habitantes.

Caso a prefeitura disponibilize, é necessário seguir o passo a passo abaixo:

Se dirija até o CRAS local; Apresente os documentos do Cadastro Social; Atualize as informações pedidas; Preencha o cadastro e anexe os documentos pedidos.

Pronto! Os agentes do CRAS hão de enviar o formulário para o sistema municipal e em até 03 dias úteis irá ser confirmada a resposta final quanto ao benefício. Caso o benefício seja negado, é possível recorrer. Lembrando que na maioria dos casos é possível saber o porquê o benefício foi negado. Caso contrário, o problema pode estar nos dados do CadÚnico.

Entretanto, é válido lembrar que por ser um benefício municipal as regras podem ser distintas e cada cidade pode ter sua própria maneira de tratar esses beneficiários. Para retirar todas as dúvidas, é importante estar dentro de todos os requisitos estipulados antes de fazer a solicitação.

