Por que estas famílias receberam apenas R$ 540 em agosto?

O Bolsa Família está em constante evolução. Durante o decorrer do ano de 2023 mais de 04 adicionais foram criados. Alguns deles pagando valores superiores a R$ 100. Entretanto, para este mês de agosto há uma péssima notícia — algumas famílias devem receber apenas R$ 540. O valor pode variar de acordo com a quantidade de adicionais recebidos pelo beneficiário. Todo cuidado é pouco!

Bolsa Família atualiza valores

O Bolsa Família deste mês de agosto conta com o valor base de R$ 600. Entretanto, pode chegar a mais de R$ 1 mil dependendo da quantidade de adicionais liberados para o grupo familiar.

Entretanto, algumas famílias hão de encarar algumas dificuldades. Haja vista que irão ter como valor base apenas R$ 540. Lembrando que o valor base original é de R$ 600. Por esse motivo, é importante ficar atento.

As famílias que contrataram em outubro de 2022 o consignado do Auxílio Brasil, ainda estão pagando. Logo, devem receber o valor base de apenas R$ 540. Podendo ser aumentado de acordo com a quantidade de adicionais recebidos. Sendo alguns deles:

Adicional de R$ 150 para crianças de até seis anos; Adicional de R$ 50 para gestantes; Adicional de R$ 50 para lactantes.

Portanto, são alguns dos adicionais recebidos. Lembrando que neste mês de agosto algumas famílias do Bolsa Família hão de receber uma grande vitória do Governo Federal. A lista de espera para os benefícios sociais está crescendo bastante. Entretanto, em contrapartida o Governo Federal está fazendo o possível para conseguir superar isso.

Lembrando que dos benefícios sociais mais populares do Brasil, encontram-se o Bolsa Família e Vale-Gás. Por mais que existam outros, mas esses dois são benefícios que mais oferecem recursos aos brasileiros.

Grande vitória é revelada

Muitas famílias estavam esperando, e neste mês de agosto será pago mais uma parcela do Vale-Gás. Lembrando que milhares de famílias entraram no programa e irão começar a receber os valores a partir deste mês.

Portanto, é uma grande vitória para muitos — haja vista que o Vale-Gás paga as famílias o valor de R$ 100 a cada dois meses. O gás de cozinha de 13KG teve uma grande redução em seu preço. Tudo indica que por mais que o preço abaixe para valores inferiores a R$ 100, não haverá mudanças no benefício pago pelo Vale-Gás.

Em algumas regiões é possível comprá-lo por até R$ 98. Logo, os valores pagos pelo Vale-Gás são de suma importância para a aquisição desse item tão importante nas cozinhas brasileiras, o gás de cozinha.

Os pagamentos do Bolsa Família neste mês de agosto vão começar a partir do dia 18. Se estendendo até o dia 31 de agosto. Haja vista que os pagamentos nos finais de semana podem ser antecipados para o último dia útil.

