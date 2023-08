Não é de hoje que os brasileiros conhecem o ChatGPT. Há algum tempo sua versão beta estourou no mercado brasileiro e agora está chamando a atenção de milhões de pessoas. Seu uso vai muito mais além de uma simples inteligência artificial que emite respostas, mas de uma ferramenta poderosa em diversas áreas de atuação — e uma delas é a educação. Entenda como isso funciona na prática e use o ChatGPT como um grande aliado.

ChatGPT comandos viciantes e OCULTOS vazam na internet | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

ChatGPT pode ser um grande aliado

Por mais poderoso que o ChatGPT seja, é necessário ter bastante cuidado durante as perguntas e respostas. Não são todas as perguntas que se obtém boas respostas. Muitos usuários usam o ChatGPT para ‘n’ funcionalidades.

Bem como aprender novos conteúdoz, sintetizar grandes obras, etc. Em outras palavras, para fazer o trabalho duro. O ChatGPT pode até mesmo criar lista personalizadas com base em informações.

Outra funcionalidade é a criação de códigos de programação através do ChatGPT, tudo de maneira fácil e prática. Claro, é necessário ter domínio para mesclar tudo — logo, o ChatGPT é um aliado para quem sabe usá-lo.

Pense da seguinte maneira: está tendo um incêndio e você tem apenas um extintor em mãos. Caso não saiba usá-lo, será em vão. Logo, é a mesma coisa com o Chat GPT. Aprenda alguns comandos que podem auxiliar bastante durante uma navegação no ChatGPT.

Use esses comandos para obter as melhores respostas

Portanto, é importante usar os comandos corretos para obter os melhores resultados com o ChatGPT. A fim de que ele consiga entregar exatamente o pedido pelo usuário.

Quiz: “Faça um quiz completo sobre determinado assunto” é um comando bem eficaz para pedir ao ChatGPT para apontar os principais pontos sobre determinados conteúdos. Bem como política, religião, etc. Através disso é possível obter os pontos altos e baixos e conseguir focar nos pontos de maior interesse.

Estudos: “Me ajude a entender determinado assunto” usar este comando garante que o ChatGPT explique qualquer assunto de maneira bem detalhada e direta. Fácil de qualquer pessoa entender. Outra ressalva é a possibilidade de pedir ao ChatGPT as partes iniciais do assunto que o ajude a entender o restante.

Passo a passo: “Me dê o passo a passo para fazer determinada coisa” pedir ao ChatGPT o passo a passo de alguma coisa é a mesma coisa de pedir que ele pegue na mão do usuário e consiga fazer exatamente qualquer coisa. Por esse motivo, o ChatGPT é uma ferramenta poderosa e brilhante.

Portanto, são essas algumas ações que os usuários podem fazer que os auxiliam de maneira veemente durante o procedimento de análise e estudos através do ChatGPT.

