WhatsApp atualiza e traz várias novidades para os usuários; veja a lista

Na lista de todos os aplicativos que mais fazem sucesso no mundo todo atualmente, o WhatsApp certamente ocupa um lugar de grande destaque, por conta de toda a praticidade que trouxe para a vida de literalmente milhões de pessoas.

Se comunicar com quem está perto ou com quem está longe nunca foi tão fácil, prático e rápido: em apenas alguns cliques e em questão de segundos é possível encaminhar mensagens em texto e voz, por exemplo. Além, claro, da possibilidade de fazer o envio de vídeos, documentos diversos e figurinhas pra lá de divertidas.

Porém, um ponto que realmente encanta os usuários deste app é a velocidade com a qual ele tem lançado novas funcionalidades.

Recentemente, por sinal, a empresa Meta, dona do WhatsApp e, ainda, do Instagram e do Facebook, lançou uma atualização carregada de novidades e melhorias.

E são exatamente estes pontos que serão abordados no decorrer de cada tópico do conteúdo abaixo.

Portanto, quem tem interesse em explorar todas as mudanças do “Whats” no que diz respeito à sua interface e aos recursos que foram aprimorados, não deve deixar de ler.

A experiência de uso está melhor do que nunca!

A atualização trouxe mais praticidade para o WhatsApp

A interface do WhatsApp passou por uma verdadeira reformulação, o que resultou em uma aparência que está muito mais intuitiva e, principalmente, mais organizada.

Basicamente, agora cada usuário consegue desfrutar da listagem de conversas de uma maneira mais “clean”, e com uma navegabilidade bem simplificada. Em outras palavras: a atualização trouxe para o aplicativo uma forma mais eficiente e rápida de localizar as conversas e lidar com elas.

Além desta lista estar mais aprimorada, o aplicativo também passou a contar com novos pontos de acesso no que diz respeito às listas de transmissão e, também, à criação de grupos. Esses recursos, especificamente, estão com uma acessibilidade maior, de modo que os usuários consigam compartilhar suas mensagens com grupos específicos tendo mais facilidade no processo.

A interface com uma nova cara não só tem poder de tornar a experiência do usuário melhor, como também veio repleta de dicas para que a criação de grupos seja mais fácil: as sugestões dadas pelo próprio WhatsApp chegarão diretamente na lista de contatos.

Os recursos foram aprimorados, para oferecer mais comodidade

Além das mudanças ligadas à interface, o “Whats” também introduziu alguns recursos aprimorados, cuja função é fazer com que o uso deste app se torne mais conveniente. Os usuários, agora, conseguem recuperar aquelas mensagens que foram apagadas nos celulares do sistema Android, o que garante uma camada maior de segurança.

Outro ponto interessante diz respeito à capacidade de conseguir rastrear uma pessoa ou mesmo compartilhar a localização com ela: é um recurso ideal para coordenar encontros, por exemplo.

Todas essas novidades do WhatsApp, assim como muitas outras, buscam deixar a usabilidade mais simples e melhorar a experiência de uso como um todo, o que certamente ajudará este aplicativo a seguir na lista dos apps mais queridos pelas pessoas.

