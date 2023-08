Qual é a idade MÁXIMA para financiar um carro

Financiar um carro pode levantar diversas questões, principalmente quando o rigor das exigências bancárias aumenta. Requisitos como um sólido histórico de crédito e comprovação de renda favorável exercem papel crucial na avaliação do pedido. Contudo, a dúvida na cabeça de quem tem planos de contratar o serviço ainda segue viva quando o assunto é idade, por exemplo. Afinal, existe uma conexão entre a idade do requerente e todo o processo burocrático? Saiba a resposta logo abaixo.

Financiar carro tem faixa etária

Contudo, oferecer garantias bancárias nem sempre é sinal de financiamento aprovado, levantando novamente a questão sobre o que pode de fato ser um empecilho na hora de receber o ok do banco. Entre os pontos principais que causam dúvida e apreensão no consumidor está a existência ou não de uma idade máxima para se solicitar o financiamento. Saiba mais detalhes sobre este assunto a seguir.

Contudo, oferecer garantias bancárias nem sempre é sinal de financiamento aprovado, levantando novamente a questão sobre o que pode de fato ser um empecilho na hora de receber o ok do banco. Entre os pontos principais que causam dúvida e apreensão no consumidor está a existência ou não de uma idade máxima para se solicitar o financiamento. Saiba mais detalhes sobre este assunto a seguir.

Existe uma ‘idade ideal’ para conseguir um financiamento?

A dúvida é comum e recorrente entre aqueles que desejam comprar carros através dessa modalidade de pagamento. Então vamos direto ao ponto: para ser elegível a um financiamento, é necessário que o requerente tenha entre 18 e 70 anos.

Contudo, alguns poucos financiamentos são concedidos a pessoas com menos de 20 anos, a menos que o comprador obtenha um avalista para fortalecer a operação. Essa mesma regra se aplica a pessoas com mais de 70 anos, onde também se faz necessário um avalista em grande parte das circunstâncias.

Idade como restrição

A juventude enfrenta a barreira do histórico de aquisições limitado, o que dificulta uma avaliação meticulosa por parte das instituições bancárias. Já para os mais idosos, a restrição surge devido à idade avançada, que implica em riscos maiores para a instituição financeira.

Confira agora algumas questões que esclarecem as dúvidas mais frequentes de quem procura por financiamento de automóveis.

Como funciona um financiamento de veículos?

Optar por um financiamento pressupõe dividir a maior parcela do valor do veículo em prestações, a serem quitadas durante alguns meses. A entrada, denominada restante, deve ser paga à vista, comumente correspondendo a 10% do valor total do carro. Cada prestação também incorporará uma taxa de juros, variável de acordo com a instituição financeira escolhida para o financiamento. Daí a importância de pesquisar as melhores condições de mercado.

Quem pode solicitar

A aprovação do financiamento está condicionada à avaliação efetuada pelo banco, considerando, também, a faixa etária mínima e máxima para financiar um carro. O gerente geralmente examina a situação de negativação, renda e comprometimento mensal em parcelas fixas. Essa análise busca determinar se o indivíduo tem capacidade de assumir nova dívida e qual quantia ele poderia comprometer. Caso os requisitos sejam cumpridos e a faixa etária esteja dentro do intervalo adequado, as chances de aprovação aumentam substancialmente.

Comprovar renda

A aquisição de um carro por meio de financiamento requer a apresentação de comprovação de renda. Aqueles com emprego formal podem usar o contracheque como documento comprobatório. Para autônomos, é necessário validar a renda por meio de transações bancárias ou declaração de imposto de renda. Depois de estabelecida a renda, é prudente considerar que o banco aprovará um crédito cujas parcelas comprometam, no máximo, 30% do rendimento mensal.

Financiamento com nome sujo

Quando há registro de negativação, o financiamento é tipicamente viabilizado apenas para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Isso ocorre porque, nesses casos, as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício previdenciário. Em cenários distintos, a regularização do histórico negativo é necessária antes de buscar o financiamento. A aprovação não é garantida, e caso essa seja a situação, vale considerar o consórcio como alternativa para concretizar seu intento.

Documentação

A obtenção de um financiamento para carros usados demanda a comprovação da capacidade de pagamento das parcelas, evitando assim eventuais complicações. Entretanto, os financiamentos, em geral, não requerem uma extensa lista de documentos. Os seguintes itens são necessários:

CNH (Carteira Nacional de Habilitação);

Comprovante de residência;

Documento comprobatório de estado civil; e

Comprovante de renda, todos atualizados.

Dúvidas mais frequentes na hora do financiamento

Veja logo abaixo quais questões são mais debatidas entre aqueles que desejam fazer a solicitação deste meio de pagamento e mais algumas dicas que podem fazer toda a diferença ao longo do processo.

Outros empréstimos podem afetar meu financiamento?

Empréstimos adicionais são admissíveis, desde que não ultrapassem 30% do salário. A despeito da faixa etária permitindo financiamento automotivo, é fundamental um planejamento financeiro que garanta a viabilidade da situação, evitando imbróglios futuros.

Qual é a melhor opção para financiar um veículo?

Três alternativas estão à disposição, sendo que os bancos se destacam devido às taxas de juros. As instituições privadas costumam ser mais flexíveis e, se você já for cliente de alguma delas, melhores condições de pagamento podem ser obtidas. Entretanto, é sensato simular em diversos lugares, dado que as taxas variam significativamente.

Financiamento aprovado? Mantenha as parcelas em dia!

O não pagamento ou atraso das parcelas gera consideráveis implicações, incluindo aumento da taxa de juros e até mesmo a possibilidade de retomada do veículo até quitação do débito. Em alguns casos, o banco pode instaurar ação legal de reintegração de posse. Assim, é crucial um planejamento orçamentário para honrar as parcelas do financiamento.

