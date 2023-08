Compras parceladas ficam CARAS demais com mudança

Nesta última quarta-feira, 2, o Banco Central através do seu Comitê anunciou a redução da taxa Selic para 13,25% ao ano. Algo que causou impacto direto na economia. Instituições como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil já anunciaram a redução das taxas de juros do crédito consignado. Por mais que isso auxilie na barateação do crédito — os adeptos das compras parceladas podem sentir um pouco a diferença.

Compras parceladas podem sair mais caras

Com informações da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) — a redução dos juros básicos da economia irá acarretar em um grande balanço econômico. Com redução de juros em vários segmentos e facilitação do crédito.

Voltado para Pessoas Físicas e Jurídicas, ambas irão conseguir obter crédito com juros menores. Entretanto, levando em consideração as compras parceladas no cartão de crédito — a história será um pouco mais diferente.

Haja vista que na prática irá acontecer um grande embate: a pouca diferença entre a taxa básica de juros e os juros efeitos a longo prazo aplicados pelas instituições financeiras. Logo, os contratantes de empréstimos e consumidores de compras parceladas — não devem sentir muito a diferença.

Haja vista que o juro médio para Pessoas Jurídicas será de 61,46% (era de 62,21%) e para Pessoas Físicas será de 125,22% (era de 126,23%). Em resumo: a redução nas compras parceladas será mínima. O que não agradou muito alguns brasileiros.

O que isso representa na prática?

Portanto, isso representa que por mais que as taxas tenham diminuído, dependendo da modalidade de crédito não será possível sequer sentir um pequeno alívio dessas reduções. Principalmente no parcelamento do cartão de crédito, que os juros são exorbitantes.

Por exemplo: na compra de um celular de R$ 1,5 mil parcelado em 12 vezes. O consumidor irá pagar R$ 0,81 a menos em cada parcela. Totalizando R$ 9,73 a menos de acordo com a nova taxa selic. O consumidor que adere ao cheque especial de R$ 1 mil por 20 dias — irá pagar apenas R$ 0,27 a menos.

Aos que parcelam as compras já parceladas no cartão de crédito, os novos juros serão reduzidos — mas bem poucos. No caso de um empréstimo pessoal de R$ 5 mil por 01 ano, será cobrado R$ 1,24 a menos por cada parcela. E R$ 14,89 a menos ao pagar a última parcela.

Portanto, por mais que haja redução ela pode ser insignificante em alguns casos. Não é possível competir com os juros do cartão de crédito. Por mais que ele seja um grande utilitário, é importante pagar as faturas sempre em dia. Caso contrário, se torna em uma grande bola de leve.

Já para as Pessoas Jurídicas o processo é um pouco parecido. Elas hão de pagar R$ 62,64 a menos por um crédito de capital de giro de R$ 50 mil por 03 meses. R$ 24,98 a menos mediante o desconto de até R$ 20 mil em duplicadas também por 03 meses.

Tudo indica que a taxa irá ser reduzida ainda mais nos próximos dias, logo, a Selic diminuindo novamente — é possível conseguir muito mais vantagens financeiras para os brasileiros.

