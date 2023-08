Você está na lista para receber R$ 110 no dia 18 de agosto?

Quem pode receber este valor em 18 de agosto? O Auxílio Gás, que integra o Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, confirmou o repasse para agosto, oferecendo suporte às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Com uma renda per capita máxima de até R$ 660 por mês, a expectativa é que cerca de 5,92 milhões de famílias se beneficiem do subsídio do gás de cozinha.

Você pode receber este benefício no próximo dia 18

O Auxílio Gás e o Bolsa Família são dois programas com uma complementaridade significativa, já que o auxílio exige uma renda superior à exigida pelo Bolsa Família. Assim, os beneficiários deste último programa são elegíveis para o Auxílio Gás. Entretanto, devido à limitação no número de beneficiários do Auxílio Gás, nem todos os inscritos no Bolsa Família poderão usufruir deste benefício.

O valor exato do repasse deste mês ainda não foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), mas as estimativas indicam um valor entre R$ 100 e R$ 110 por família. Esse valor é determinado pela média do custo do botijão de gás de cozinha de 13kg ao longo dos últimos seis meses.

Os pagamentos dos programas de assistência são realizados pela Caixa Econômica Federal, seguindo um calendário oficial que se organiza conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Ambos os benefícios serão depositados na conta digital do Caixa Tem, iniciando no dia 18 de agosto para os beneficiários com NIS terminado em 1, e concluindo no dia 31 do mesmo mês para aqueles com o NIS terminado em 0.

O calendário completo do mês de agosto para o Auxílio Gás e o Bolsa Família é como segue: beneficiários com NIS terminado em 1 recebem no dia 18 de agosto; terminado em 2 no dia 21 de agosto, com antecipação para o sábado, 19; terminado em 3 no dia 22 de agosto; terminado em 4 no dia 23 de agosto; terminado em 5 no dia 24 de agosto; terminado em 6 no dia 25 de agosto; terminado em 7 no dia 28 de agosto, com antecipação para o sábado, 26; terminado em 8 no dia 29 de agosto; terminado em 9 no dia 30 de agosto; e terminado em 0 no dia 31 de agosto.

Para obter mais informações sobre o Auxílio Gás, como elegibilidade e outros detalhes, os beneficiários podem consultar o aplicativo ou o site do Cadastro Único. O Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal também disponibiliza informações sobre este e outros programas.

Para aqueles que são beneficiários do Bolsa Família, o aplicativo Bolsa Família permite verificar se também têm direito ao Auxílio Gás. O aplicativo oferece detalhes sobre os benefícios a serem recebidos, datas de pagamento, possíveis bloqueios e descontos, além de notificar o beneficiário sobre novas informações relativas aos benefícios.

Pagamento adiantado

A Caixa Econômica Federal possui a prática de adiantar o pagamento dos beneficiários que recebem na segunda-feira, disponibilizando o benefício já no sábado imediatamente anterior à data oficial de repasse. Em agosto, os beneficiários com o NIS terminado em 2 ou 7 poderão usufruir dessa antecipação. No primeiro caso, os beneficiários que normalmente receberiam no dia 21 de agosto poderão acessar o benefício no sábado anterior, dia 19 do mesmo mês. Na semana seguinte, aqueles com o NIS terminado em 7, que normalmente receberiam no dia 28, terão o pagamento adiantado para o dia 26 de agosto.

A antecipação do calendário de pagamentos é uma prática recorrente da CAIXA, não sendo uma novidade para os beneficiários. Vale ressaltar que os beneficiários que preferirem ainda poderão realizar o saque na data oficial do pagamento, bastando ir a um ponto de atendimento presencial da Caixa Econômica Federal.

