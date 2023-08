Saque especial do FGTS já pode ser feito em agosto

Saque do FGTS neste mês – Agosto marca a abertura de uma oportunidade para os trabalhadores brasileiros terem acesso a uma parte dos recursos acumulados em sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal está oferecendo a possibilidade de saque específico para aqueles que desejarem e forem elegíveis, proporcionando um alívio financeiro seja para renovação de estoque, pagamento de dívidas ou para lidar com emergências.

Os trabalhadores podem optar pelo saque de aniversário do FGTS para utilizar o valor disponível conforme suas necessidades. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Modalidade de saque do FGTS

O recurso em questão é conhecido como “saque-aniversário”. Esta modalidade está disponível para os trabalhadores que possuem saldo na conta do FGTS e que completam anos no mês de agosto. Cabe destacar que a opção por esse tipo de saque é completamente facultativa. Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador abre mão do saque-rescisão, que é um benefício concedido àqueles que são demitidos sem justa causa.

Este assunto tem sido motivo de inúmeros debates conduzidos pelo ministro da Previdência Social, Luiz Marinho. Tendo em vista os recentes pronunciamentos de Marinho, é crucial entender que o saque-aniversário pode ser um dos últimos depósitos realizados nesta modalidade. Entretanto, de maneira geral, qualquer trabalhador que possua saldo em sua conta do FGTS pode solicitar esse benefício, contanto que faça a solicitação durante o mês de seu aniversário.

O valor disponível para o saque-aniversário é proporcional ao saldo individual de cada trabalhador na conta do FGTS. Para dar uma ideia, um trabalhador com saldo entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil pode sacar um valor máximo correspondente a 30% do saldo, acrescido de uma parcela adicional de R$ 150. No caso de um saldo superior a R$ 20 mil, o saque máximo é de 5%, com uma parcela adicional de R$ 2.900.

Como solicitar

Para solicitar o saque-aniversário, os trabalhadores devem seguir um procedimento bastante simples. Primeiro, é necessário baixar o aplicativo FGTS em sua loja de aplicativos do celular. Em seguida, deve-se selecionar a modalidade de Saque-Aniversário e escolher uma conta bancária para que o valor seja depositado. Por fim, é possível simular o valor que será recebido diretamente pelo aplicativo.

A efetivação do depósito do saque-aniversário na conta indicada pelo trabalhador pode ocorrer em até três meses após a solicitação. É importante reiterar que ao escolher a modalidade de saque-aniversário, o trabalhador perde o direito ao saque-rescisão, caso venha a ser demitido sem justa causa.

Os recursos do FGTS têm sido historicamente uma reserva financeira importante para os trabalhadores brasileiros, principalmente em momentos de crise econômica. A opção de saque-aniversário traz uma nova possibilidade de utilização destes recursos, permitindo um alívio financeiro em um momento em que muitos trabalhadores podem estar enfrentando dificuldades financeiras. Contudo, é essencial que cada trabalhador avalie suas circunstâncias individuais e decida conscientemente se a opção de saque-aniversário é a mais adequada para sua situação.

