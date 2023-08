Empréstimo consignado sofre alteração e pega TODOS de surpresa

Boa notícia — os brasileiros podem comemorar uma nova vitória na economia. O Copom (Comitê de Política Monetária) anunciou nesta última quarta-feira, 2, a redução da taxa Selic: os juros básicos da economia. Com a notícia bancos como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal emitiram um grande comunicado confirmando a queda das taxas!

Com essa alteração da taxa Selic, os juros usados para medição da economia obteve uma redução de 0,5 ponto percentual. Essa alteração motivou os bancos a reduzirem a taxa de juros empregados nos créditos consignados.

A Caixa emitiu uma nota oficial afirmando que iria reduzir a taxa de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês. Lembrando que esses valores são correspondentes ao crédito consignado para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Já o Banco do Brasil reduziu as taxas com algumas diferenças: a redução aconteceu na linha de empréstimo consignado, automático e outras modalidades da instituição.

Voltando ao exemplo do Banco do Brasil, os juros caíram de 1,81% para 1,77%. Os diretores afirmam que essa redução é respaldada em um cenário econômico positivo, o que proporciona a possibilidade de oferecer crédito mais barato aos brasileiros.

O Copom afirmou que se a inflação continuar a cair, nas próximas reuniões essas taxas percentuais devem ser reduzidas ainda mais. Notícia animadora para os brasileiros.

Como funciona o crédito consignado?

Trata-se de uma modalidade de crédito com juros mais baixos. Haja vista que é voltada para beneficiários vitalícios do INSS e Servidores Públicos vitalícios. Na qual conseguem contratar empréstimos com descontos de até 2% ao mês.

Números excelentes, se comparados aos juros do empréstimo pessoal. O empréstimo consignado é descontado diretamente na folha de pagamentos do contratante. Seja para o beneficiário do INSS ou Servidor público. Logo, as parcelas são descontadas do salário bruto.

Por essa segurança e zero risco de inadimplência, as instituições conseguem ofertar crédito mais barato e com isso alcança milhões de brasileiros todos os anos. Essa é a grande diferença entre o empréstimo consignado e o pessoal.

É possível contratar valores altos, contanto que seja respeitado a margem consignada de cada benefício. Tudo indica que nos próximos meses mais novidades serão anunciadas.

Caso ocorra uma nova redução nas taxas percentuais da Selic, é possível que os bancos diminuam ainda mais as taxas dos empréstimos contratados. Dessa maneira, ficará muito mais sucinto para os brasileiros contratarem seus empréstimos consignados.

Lembre-se: é uma modalidade realizada por instituições bancárias. Nenhum valor é cobrado de modo antecipado, dessa maneira, é importante ter bastante cuidado para evitar cair em golpes e fraudes. O único pagamento feito pelo contratante é das parcelas e após 30 dias do recebimento do valor.

