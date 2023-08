O conjunto de esponjas pode custar até R$ 15. Após algumas semanas de uso acaba ficando velho e sendo jogado no lixo. Entretanto, há uma utilidade bem interessante nesses itens que conseguem promover ainda mais utilidade para eles — mesmo após o seu descarte no lixo. Saiba como usar esponjas amarelas e verdes no bem-estar da casa e promover ainda mais o cultivo da reaproveitação de produtos no Brasil.

Tem esponja velha na sua casa Não jogue fora, pois ela pode ser ÚTIL | Foto de Volodymyr Hryshchenko na Unsplash

Não jogue suas esponjas fora, faça isso!

As esponjas usadas na pia de louças e até mesmo no banheiro podem ser usadas para auxiliar no cultivo de plantas. Isto é, ajudam as plantas a crescerem mais bonitas e saudáveis, como parte do adubo usado.

Haja vista que as esponjas são feitas de materiais flexíveis e porosos, com uma propriedade específica de retenção de liquídos e ar. Sendo uma característica ideal para proteção e suporte das plantas.

Ao realizar essa ação será possível não somente economizar dinheiro com adubo, quanto contribuir na redução do lixo e desperdício de produtos. Existem várias maneiras de reaproveitar o item nas plantas — devem ser tomados os devidos cuidados para evitar que algo saia errado.

É válido lembrar que por mais que as esponjas estejam sujas, na grande maioria das vezes ainda é de matéria orgânica — caso contrário, basta limpar com água e em questão de horas estará apta para a reutilização.

Maneiras de reutilizar as esponjas

Portanto, existem várias maneiras de reutilizar as esponjas de maneira sustentável — auxiliando a natureza e o bem-estar do meio ambiente. Seguem algumas dicas de como reaproveitar as esponjas usadas.

Germinação: as esponjas podem ser usadas para a germinação das plantas. Para isso é necessário realizar pequenos cortes nas esponjas, dividindo em algumas partes. Feito isso, basta fazer um pequeno buraco no centro do pedaço e plantar uma semente. Este pedaço deve ser colocado em um ambiente com água, a fim de vir à germinar.

Irrigação: as esponjas servem bastante no auxílio da irrigação das plantas. É necessário colocá-las no fundo do vaso a fim de conseguir reter e propagar o máximo possível de liquídos.

Proteção: muitos jardins são atingidos por fortes ventos e as plantas acabam sendo prejudicadas. Reunir uma série de esponjas usadas e colocá-las ao redor das plantas nos vasos dá uma proteção a mais para as plantas criando uma espécie de barreira de proteção.

Portanto, essas são algumas das utilidades da reutilização das esponjas. É válido ressaltar que as esponjas precisam ser devidamente higienizadas a fim de que elas não prejudiquem às plantas, antes de colocá-las em contato direto com a planta é importante imergir o item em água com vinagre.

Feito isso — estará liberado para o seu pleno no reaproveitamento juntamente com as plantas.

