Como resgatar até R$ 2.900 HOJE (12); veja quem pode

Na crise financeira onde vários brasileiros se encontram, um dinheiro extra sempre cai bem. E o Governo acaba de anunciar que milhares de trabalhadores têm direito a um valor de até R$ 2.900, mas é preciso agilidade, pois o prazo para sacar o valor em questão se encerrará rapidamente. Entenda quem tem direito e como solicitar o valor em questão.

O valor será disponibilizado por quem?

O dinheiro em questão é proveniente do FGTS, mais precisamente, de uma das modalidades de saque que estão disponíveis pelo fundo citado. Vale lembrar que todo trabalhador possui uma conta Caixa, onde todos os meses o empregador realiza saques periódicos.

Todos os meses, ele precisa depositar 8% referente ao valor que o trabalhador recebe, embora o dinheiro seja do trabalhador, ele não tem total controle. Ou seja, só pode solicitar o saque em ocasiões especiais.

Nem todas as ocasiões são boas, há algumas que são bem ruins, como no caso de doença grave ou quando a pessoa acaba sendo demitida. Mas há uma modalidade ímpar, que permite o saque todos os anos.

Governo anuncia possibilidade de sacar até R$ 2.900 ainda neste mês

O valor do benefício que pode ser sacado neste mês é inerente ao saque-aniversário, onde todo trabalhador, quando faz aniversário, pode realizar o saque de uma parte do valor disponível em sua conta bancária.

Então, para quem realiza aniversário em agosto, possui do primeiro dia do mês até o último para realizar a solicitação. Já que ao aderir a modalidade de saque, o trabalhador acaba perdendo o direito de realizar o saque caso seja demitido.

Lembrando que caso o saque não seja feito neste ano, só poderá ser feito a partir do próximo ano, no mês de aniversário do trabalhador. Por mais que ele faça a adesão ao sistema em outro período.

Como realizar a solicitação do saque?

O passo a passo para realizar a solicitação do saque é bem simples, o importante é fazê-la dentro do prazo estabelecido pelo Governo. Para fazê-lo, basta fazer isso:

Entre no aplicativo ou no site do FGTS;

Realize login, utilizando o CPF e a senha;

Dentro da plataforma, clique em “Solicitar saque emergencial”;

Após isso, informe qual valor deseja sacar e concorde com os termos;

Por fim, confirme.

Mas antes de solicitar o saque, pense bem, pois como salientado, uma vez que o trabalhador realiza a adesão, ele não tem direito a sacar o saque-rescisão, caso ele seja demitido, o que pode deixar ele em uma situação complicada, caso seja demitido.

Por fim, preste bastante atenção em qual site irá realizar a solicitação de saque, evitando que seja em algum site errado, por exemplo. Infelizmente, é bastante comum o uso de páginas falsas para a aplicação de golpes.