Não é de hoje que os grupos e comunidades são excelentes recursos das redes sociais. Possibilitando a mútua interação entre inúmeros participantes e melhorando ainda mais a experiência no aplicativo. Entretanto, chega um determinado ponto que aquele grupo se torna dispensável ou até mesmo começa gerar transtornos. É o momento de sair: mas como sair sem ser notado e receber uma chuva de mensagens no privado perguntando o porquê? Veja uma dica ninja de como sair de fininho dos grupos do WhatsApp.

Modo sair de fininho do WhatsApp aprenda a deixar grupos sem ser notado | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Grupos do WhatsApp

Os grupos do WhatsApp são uma espécie de comunidades que podem ser de diferentes nichos. Começando no grupo da família, escola e indo até o grupo do trabalho. Logo, em alguns casos estar no grupo não é opcional.

Quando essa for uma opção de duas alternativas, é possível sair dos grupos do WhatsApp de maneira simples, direta e principalmente sem que ninguém perceba — apenas os administradores.

Trata-se de uma nova função do WhatsApp, que permite que os usuários saiam de fininho sem que ao menos alguém perceba. É comum vez e outra alguns participantes tentarem marcar o @ de determinado contato — e só então percebem que o mesmo não se encontra mais naquele grupo.

Para conseguir sair de fininho é necessário ir na loja de aplicativos padrão — Google Play Store ou App Store e atualizar o WhatsApp para a última versão — ainda não está disponível em versões anteriores.

Feito isso, é o primeiro passo para conseguir sair de fininho sem ser notado por praticamente ninguém! Veja o passo a passo a baixo e realize o truque corretamente — evite problemas.

Passo a passo de como sair de fininho

Portanto, para sair de fininho é necessário estar com a versão mais atualizada do WhatsApp no dispositivo, a fim de conseguir sair do grupo sem que ninguém perceba. Os passos são bem simples e diretos — podem ser feitos por qualquer usuário.

Entre no WhatsApp;

Entre no grupo que deseja sair;

Clique nos três pontinhos da parte superior direita;

Clique em “Sair do grupo”;

Confirme a ação e pronto.

Feito isso, o usuário já saiu do grupo do WhatsApp. E poderá escolher a opção de manter ou não as mídias enviadas ali. Entretanto, esse é o procedimento padrão para sair dos grupos — e para sair sem ser notado?

Bom, o WhatsApp lançou essa funcionalidade de maneira automática. Isso significa que a partir de agora todos os usuários que saírem do grupo permanecerão no anonimato, sem que ninguém perceba — exceto os administradores.

Logo, não é necessário realizar ações extras. Basta sair do grupo e pronto: os membros não ficarão sabendo. Por enquanto é uma função nativa e os administradores não podem realizar a alteração. E pelo que tudo indica permanecerá assim por muito tempo.

