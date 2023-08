O Governo Federal possui datas estipuladas para os pagamentos dos Benefícios Sociais. Bem como o Bolsa Família e Vale-Gás. Dessa maneira, todos os meses algumas fake news são divulgadas quanto as reais datas dos pagamentos. A grande verdade é que os repasses acontecem sempre nos últimos 10 dias do mês. Qualquer data anterior a isso é inexistente — pelo menos por enquanto.

Bolsa Família liberado HOJE (12) Veja o calendário | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Esta é a real data do Bolsa Família

O Bolsa Família de agosto irá contar com valores surpreendentes para milhões de famílias. Em alguns casos ultrapassando os R$ 1 mil. Trata-se da soma do valor base e dos adicionais vigentes no programa de assistência social.

O cronograma de pagamentos é baseado no dígito final do NIS. Logo, os cidadãos que possuem NIS 1 — recebem o benefício primeiro. Os cidadãos que possuem NIS 0 — recebem por último.

Existe um cronograma por detrás das datas marcadas todos os meses. Logo, a partir desse “algoritmo” é que o Governo consegue selecionar a quantidade de beneficiários pagos diariamente após cada dia de pagamentos.

Veja o calendário:

N° final do NIS: 1;

Data: 18 de agosto;

N° final do NIS: 2;
Data: 21 de agosto;

Data: 21 de agosto;

N° final do NIS: 3;
Data: 22 de agosto;

Data: 22 de agosto;

N° final do NIS: 4;
Data: 23 de agosto;

Data: 23 de agosto;

N° final do NIS: 5;
Data: 24 de agosto;

Data: 24 de agosto;

N° final do NIS: 6;
Data: 25 de agosto;

Data: 25 de agosto;

N° final do NIS: 7;
Data: 28 de agosto;

Data: 28 de agosto;

N° final do NIS: 8;
Data: 29 de agosto;

Data: 29 de agosto;

N° final do NIS: 9;
Data: 30 de agosto;

Data: 30 de agosto;

N° final do NIS: 0;
Data: 31 de agosto.

Data: 31 de agosto.

Portanto, o pagamento não irá acontecer neste dia 12 e sim, a partir do dia 18 de agosto. Veja os valores pagos neste mês de agosto — vai surpreender a todos!

Valores pagos em agosto

O Bolsa Família conta com uma série de valores adicionais. Desse modo, o valor base será de R$ 600 e contará com vários valores extras incluindo um surpresa para muitos!

Valor base: os beneficiários por padrão recebem o valor base de R$ 600. Exceto os que realizaram o consignado do Auxílio Brasil, que recebem um pouco menos — haja vista que os valores são descontados diretamente na folha de pagamentos.

Adicionais: os beneficiários que possuem crianças entre zero e seis anos têm direito ao adicional de R$ 150. Haja vista que aquelas famílias que possuem gestantes ou lactantes também têm direito ao adicional.

Integrantes: dependendo da quantidade de integrantes os beneficiários poderão receber valores maiores. Haja vista que com as novas diretrizes, famílias maiores receberão quantias maiores.

Portanto, esses são os valores pagos neste mês de agosto. Agora é válido lembrar que haverá o pagamento de um valor surpresa, trata-se do Vale-Gás. Que será de R$ 110.

Como é pago a cada dois meses, muitas famílias acabam se esquecendo de sua vigência. Logo, neste mês de agosto haverá o pagamento deste auxílio. O que poderá elevar os pagamentos de benefícios para mais de R$ 1 mil.

