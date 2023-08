Hoje em dia é praticamente impossível viver sem celular para a maioria das pessoas. Sair na rua sem o celular no bolso já não é mais uma opção. Com isso surge grandes perigos — dentre eles roubos e furtos. Entretanto, é importante ficar atento porque de todas as marcas de celulares, esta é a mais visada pelos criminosos. Todo cuidado é pouco.

Esta é a marca de celular mais roubada de todas | Foto de Yura Fresh na Unsplash

Esta é a marca de celular que mais chama a atenção dos criminosos

Existem diferentes marcas de dispositivos móveis e pode se dizer que cada uma delas pode representar uma classe social. Haja vista que existem dispositivos de todo tipo e preços. Começando em R$ 400 e podendo chegar a mais de R$ 10 mil. Entretanto, não é somente o preço que importa a fim de saber qual é o dispositivo mais roubado.

Por mais que neste primeiro semestre do ano os números de roubos e furtos no Estado de São Paulo tenham recuado em 3%, os índices ainda seguem altos se comparados ao ano de 2022.

Logo, um estudo dirigido pela B4Risk em conjunto com a Tilt — usando como base informações da Secretaria de Segurança Pública de SP, conseguiu chegar a uma conclusão. Que os dispositivos da Apple se tornaram o segundo celular mais roubado/furtado do Brasil.

Passando a Motorola, que agora se encontra em terceiro lugar. Entre os primeiros meses do ano foram registrados quase 180 mil casos de roubos ou furtos — números alarmantes para à sociedade. Em meio a esse caos: uma outra informação surpreendeu a todos.

Que na lista dos dispositivos mais roubados, a Samsung ainda ocupa o primeiro lugar. Logo, no Top 3: celulares mais roubados — encontram-se dispositivos da Samsung, em primeiro lugar. Dispositivos da Apple em segundo lugar e por fim dispositivos da Motorola.

É válido ressaltar que os dispositivos da Apple representam mais de 22% dos casos de furtos ou roubos no Estado de São Paulo, enquanto os dispositivos da Samsung representam quase 35%.

Lista de dispositivos mais roubados

Portanto, dentro da lista que está classificada em 10 — sendo obviamente 10 marcas. A marca de aparelhos menos furtadas pelos criminosos é a Nokia. Logo, estes dispositivos estão fora do radar dos ladrões.

Haja vista que esses casos estão contidos dentro do roubo/furto — seja com ou sem violência. A lista também conta com modelos da LG, Asus, Positivo, Xiaomi e outras marcas genéricas.

Portanto, os números por mais que sejam expressivos: ressaltam cada vez mais a importância de usar de ações preventivas a fim de evitar essas ações criminosas no país.

Veja a lista abaixo

Samsung

Apple

Motorola

Xiaomi

Outras marcas

LG

Asus

Positivo

Multilaser

Nokia

Essas são as marcas de dispositivos que mais chamam a atenção dos criminosos. Por mais que os dispositivos da Apple possuam sistema próprio de segurança — não está mais sendo um empecilho para os criminosos.

Haja vista que cada vez mais estão usufruindo de tecnologia de ponta que é suficiente para desbloquear aparelhos, retirar rastreamento e remover qualquer conta logada no dispositivo. Todo cuidado é pouco.

