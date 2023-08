Concurso EMBRAPA 2023: 800 vagas e tudo o que você deve saber

Ei concurseiro de plantão, você já está procurando concursos para fazer ano que vem (2024)? Essa notícia é para você! A Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – está com um concurso aberto com cerca de 890 vagas para o primeiro trimestre do ano de 2024, esse concurso já foi confirmado pela nova presidente que é a Silvia Masshurá e informou que essas oportunidades são voltadas para o nível médio e superior com os salários que podem chegar a R$ 11.047,22.

Assim que foi aprovado pelo Governo Federal o concurso vai ser destinado para 3 cargos e as nomeações dos aprovados está prevista para ocorrer em 2024, 2025, 2026 e 2027. Como aconteceu uma demissão em passa no ano de 2019 pela Embrapa, o concurso vai ocupar o valor dos mais de 1.100 servidores dispensados na época, os cargos são:

Técnico – com ensino médio e inicial de R$ 4.790,41

Analista – com formação de nível superior e inicial de R$ 9.415,06

Pesquisador – com formação de nível superior e inicial de R$ 11.047,22.

saiba tudo sobre o concurso do Embrapa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Benefícios dos cargos do concurso

Os cargos terão direito a vale alimentação no valor de R$ 1.075,25.

Podemos lembrar que o último concurso que ocorreu da Embrapa foi com 697 vagas e aconteceu somente no ano de 2009, e foi distribuída em diversos cargos com opções para quem era alfabetizado até vagas com nível superior, a banca organizadora foi a Cetro Concursos.

Veja também: 4 MIL vagas em concurso para quem quer ser POLICIAL CIVIL

Cursos gratuitos do Embrapa

No site oficial da Embrapa a pessoa consegue verificar cursos gratuitos que a empresa oferece para quem tem interesse no ramo da agricultura e essa capacitação é gratuita e voltada aos:

Produtores rurais

Extensionistas

Professores

Gestores Públicos

Estudantes

O curso é desenvolvimento totalmente pela empresa e estruturado somente em um único módulo. Assim que tiver acesso, o interessado consegue acessar a palestra única em vídeo, links para fazer leitura, apresentação em PDF e download de bibliografia.

Um dos cursos que se chama Manga: instruções técnicas para cultivo comercial podem ser feito online e o aluno vai aprender sobre a origem da espécie e aspectos botânicos, aspectos econômicos e os custos de implantação e produção. O curso tem carga horária são de 8 horas.

Veja também: Começou! Inscrições para concurso do MEC que paga até R$ 6 mil