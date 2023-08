Aprenda 4 truques de um grande “tiozão” no WhatsApp

Se você preza pela privacidade e deseja manter um certo nível de discrição no WhatsApp, saiba que existem maneiras simples de atingir esses objetivos. Com a plataforma de mensagens cada vez mais integrada à nossa vida, é importante conhecer truques que garantam uma experiência mais tranquila e controlada. Aqui estão quatro truques essenciais do WhatsApp que você pode começar a utilizar imediatamente, permitindo que você se livre de incômodos como spam e ligações anônimas, envie fotos e vídeos que desapareçam automaticamente, torne seu nome invisível para certos contatos e silencie grupos para sempre.

Mandar fotos ou vídeo que se autodestroi

Compartilhar fotos ou vídeos que se autodestroem é uma opção útil no WhatsApp para enviar conteúdo efêmero. Se você deseja utilizar essa funcionalidade, siga estes passos simples:

Escolher e Enviar o Arquivo: Selecione uma imagem ou vídeo da sua galeria de mídia. Ativar a Opção de Autodestruição: Junto ao botão de envio, você verá um ícone numerado (geralmente “1”). Toque nesse ícone. Conclusão da Autodestruição: Após o envio, a mensagem contendo a mídia poderá ser aberta somente uma vez pelo destinatário. Após isso, ela desaparecerá automaticamente, proporcionando uma experiência de compartilhamento temporário.

Essa funcionalidade é especialmente útil quando você deseja compartilhar algo que tem um valor temporário ou não precisa ser arquivado permanentemente nas conversas. Lembre-se de que a privacidade e o controle sobre suas mensagens são fundamentais no WhatsApp, e essas opções são projetadas para oferecer mais controle sobre o que você compartilha e por quanto tempo permanece visível para os destinatários.

Deixar o nome invisível

Se você deseja tornar seu nome invisível no WhatsApp, siga esses passos simples:

Acesse o seu Perfil: Abra o WhatsApp e vá para a seção de configurações ou perfil, geralmente acessível tocando na sua foto de perfil no canto superior esquerdo. Edite o Seu Nome: Dentro do seu perfil, você verá seu nome atual. Toque nele para editar. Inserir um Caractere Invisível: Copie o caractere invisível “​?” (você pode copiar diretamente aqui) e cole-o no campo de edição do seu nome. Salvar as Alterações: Depois de colar o caractere invisível, confirme ou salve as alterações. Seu nome agora será invisível, mas o caractere ainda estará lá, tornando-o praticamente imperceptível.

Essa é uma maneira criativa de dar uma aparência quase invisível ao seu nome no WhatsApp. No entanto, vale ressaltar que essa funcionalidade pode variar em diferentes versões do aplicativo e sistemas operacionais, então é possível que a exibição do caractere “​?” possa mudar em futuras atualizações. Certifique-se de verificar se o caractere ainda está funcionando como invisibilidade.

Bloquear ligações anônimas e spam

Para evitar ligações indesejadas de números anônimos e de spam no WhatsApp, siga estes passos simples:

Acesse as Configurações: Abra o aplicativo do WhatsApp e toque no ícone de três pontos no canto superior direito da tela para acessar o menu de configurações. Navegue para as Configurações de Privacidade: Dentro do menu de configurações, procure e selecione a opção “Privacidade”. Configurações de Chamadas: Dentro das configurações de privacidade, você verá a opção “Chamadas”. Toque nessa opção para prosseguir. Silenciar Pessoas Desconhecidas: Você verá a opção “Silenciar Pessoas Desconhecidas”. Ative essa opção marcando a caixa ao lado dela.

Ao ativar essa opção, seu WhatsApp irá automaticamente silenciar chamadas de números que não estão em sua lista de contatos, ajudando a evitar ligações indesejadas de pessoas desconhecidas ou números de spam. Lembre-se de que, mesmo que essas chamadas sejam silenciadas, elas ainda serão registradas na sua lista de chamadas recebidas, permitindo que você as verifique mais tarde, se necessário.

Essa funcionalidade ajuda a filtrar e bloquear chamadas indesejadas, oferecendo uma experiência mais tranquila ao utilizar o WhatsApp. Mantendo essas configurações ativadas, você reduzirá as perturbações causadas por ligações de números anônimos e de spam.

Silenciar grupos permanentemente

Para evitar ser constantemente perturbado por notificações de grupos no WhatsApp, você pode seguir esses passos simples:

Acesse a Conversa do Grupo: Abra o aplicativo do WhatsApp e vá para a página de conversas onde o grupo está localizado. Silenciar o Grupo: Mantenha pressionado o nome do grupo na lista de conversas. Isso abrirá um menu de opções para o grupo. Selecione a Opção “Silenciar”: No menu de opções, clique na opção “Silenciar”. Isso abrirá algumas opções de duração para silenciar as notificações do grupo. Escolha “Sempre”: Selecione a opção “Sempre” entre as opções de duração de silenciamento. Ao fazer isso, você silenciará permanentemente as notificações desse grupo.

Ao seguir esses passos, você evitará que as notificações do grupo perturbem você regularmente. Essa funcionalidade é útil para grupos em que você não deseja receber notificações constantes, mas ainda deseja permanecer no grupo para acessar as mensagens quando quiser. Lembre-se de que, mesmo com as notificações silenciadas, você ainda poderá acessar as mensagens do grupo quando desejar, apenas não receberá notificações sonoras ou visuais sempre que houver uma nova mensagem. Isso ajuda a manter seu aplicativo mais organizado e a reduzir distrações desnecessárias.

