Famosos como Anitta estão no LinkedIn; por quê?

Famosos no LinkedIn – Não são apenas profissionais corporativos que estão fazendo do LinkedIn seu espaço para networking e divulgação. Celebridades como Anitta, Lázaro Ramos, Larissa Manoela, entre outros, estão se aventurando na plataforma, transformando o tradicional universo de currículos on-line em algo mais colorido e dinâmico. Mas qual é a motivação dessas figuras públicas, e como isso está remodelando o cenário da rede social corporativa mais famosa do mundo?

O LinkedIn tem se tornado uma plataforma também para famosos, como Anitta, Lázaro Ramos e Larissa Manoela, que compartilham conteúdo além de suas atividades artísticas. Foto: Divulgação

Famosos estão marcando presença no LinkedIn

No Brasil, o uso do LinkedIn por personalidades famosas tem crescido consideravelmente. Ao observar as páginas desses famosos, fica evidente que suas intenções vão além da busca por oportunidades profissionais. O portal G1, em uma análise aprofundada de mais de 20 perfis de celebridades brasileiras e internacionais que possuem entre 15 mil e 243 mil seguidores, identificou diversas motivações e abordagens.

Veja também: Como saber se seus DADOS vazaram no Facebook? Indenização pode ser recebida

Enquanto a maioria das celebridades adota uma postura mais formal, semelhante à linguagem corporativa, outros, como o criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, optam por uma abordagem mais pessoal. Sousa usa a plataforma para expressar seu amor pelas histórias e até apresenta um plano de fundo com Horácio, seu personagem icônico.

Competências interpessoais e técnicas também são destacadas nos perfis de celebridades. Cantores e artistas como Anitta têm habilidades em línguas como inglês e espanhol, com alguns viralizando por relatos sobre os desafios do aprendizado de idiomas. O ator Lázaro Ramos, por sua vez, usa a plataforma para compartilhar textos, vídeos e fotos, além de interagir com os seguidores e fornecer insights sobre sua vida profissional.

O LinkedIn também se tornou um espaço para construção de marca pessoal e profissional. Algumas celebridades foram contatadas pela plataforma para estabelecer parcerias oficiais, enquanto outras tomaram a iniciativa por conta própria. Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil, ressalta a importância desse espaço para as celebridades, afirmando que elas precisam traçar suas próprias carreiras como qualquer outra pessoa.

Porém, a entrada de celebridades na plataforma não é vista apenas de forma positiva. Maria Eduarda Silveira, especialista em liderança, carreira e empregabilidade, adverte que celebridades devem compreender o plano de fundo mais corporativo do LinkedIn, ou melhor evitar o uso para não “bagunçar” as características da rede.

Oportunidades

Outros veem essa presença como uma oportunidade. A atriz Samanta Schmutz, por exemplo, destaca hashtags com vagas de emprego de uma empresa da qual é embaixadora. Diego Oliveira, professor de Marketing, Mídias e Inovação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), vê essa aproximação como uma oportunidade de contratação mais prática e contemporânea.

Esportistas como o astro do basquete Kevin Durant também têm usado o LinkedIn para falar sobre parcerias com marcas de esporte. O número de perfis de atletas profissionais aumentou quase 40% dentro do LinkedIn nos últimos 5 anos, segundo Odri.

Além disso, muitas vezes, a atualização de conteúdo é feita por equipes especializadas, devido às agendas lotadas das celebridades. Fernanda Nascimento, estrategista digital na Stratlab, aponta que isso resulta em uma colaboração conjunta na produção de conteúdos.

A possibilidade de se conectar com uma celebridade no LinkedIn também se tornou realidade. A rede permite que celebridades sigam qualquer pessoa e busquem contato fora de sua bolha de relacionamento. Para aqueles que desejam uma conexão com algum famoso, será necessário solicitar o contato e, em alguns casos, inserir o endereço de e-mail para verificação.

O fenômeno das celebridades no LinkedIn ilustra uma transformação na forma como a plataforma está sendo utilizada e percebida. O que antes era um espaço quase exclusivo para profissionais corporativos, agora se tornou um campo fértil para a interação entre celebridades e seus seguidores, abrindo novas possibilidades e questionando os limites tradicionais da rede. A tendência parece estar apenas começando, e as implicações dessa mudança podem ter um impacto duradouro no mundo do networking profissional.

Veja também: Fazendo isso você descobre quais dados foram vazados no Facebook e pode pedir indenização