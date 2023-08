Como por um fim às dívidas através da sua conta no Nubank?

Se você é cliente do Nubank e tem dívidas ou pendências financeiras, essa notícia que trouxemos vai te ajudar e muito! O banco do roxinho compartilhou nesta última quarta-feira (09/08) as condições que seus clientes terão para renegociar os débitos através do Programa Desenrola Brasil.

O Nubank foi o últimoa aderir esse programa de iniciativa do Governo e conforme as informações da empresa, cerca de 1 milhão de clientes já foram desnegativado entre aqueles que tem dívidas no valor de até R$ 100, e nas próximas negociações, serão especialmente para as empresas que estão dentro das regras da Faixa 2.

A empresa também informou que os pagamentos à vista podem ter descontos de até 98%. Vale ressaltar que dependendo da negociação também tem a possibilidade de parcelar os débitos em até 36 vezes, assim o público vai poder optar pelo tipo de acordo que atende melhor o seu perfil.

veja como negociar as dívidas no Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como posso fazer a renegociação?

Na fase que está atualmente o programa Desenrola Brasil, todos os cidadãos estão conseguindo renegociar as pendências de forma direta seguindo as instituições credoras, tanto pessoalmente ou pelos canais de atendimento online que pode negociar sem precisar sair de casa. Conforme o Nubank, a desnegativação do nome ocorre entre até 5 dias depois do pagamento.

Ou seja, o cliente pode dar início nesse processo para negociar a dívida e tem até 4 maneiras de fazer isso:

diretamente pelo aplicativo

pelos canais de atendimento

abrindo a renegociação pelo sistema do “Acordo Certo“; ou a partir da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

A Faixa 2 da iniciativa, as pessoas físicas que têm renda mensal no valor de até R$ 20 mil podem começar as negociações, assim, o poder público está na estimativa de atender até 30 milhões de brasileiros, já a segunda etapa está prevista para começar no mês de novembro, caso tenha interesse de participar já vai se preparando para quitar seus débitos com a renegociação e com bons descontos.

Vale lembrar que as dívidas acumuladas ou o nome sujo nos órgãos de proteção ao crédito, ao longo do tempo podem trazer bastante dor de cabeça.

Veja também: Nubank: R$ 4.580,00 em agosto estarão na conta destas pessoas.

Nome sujo

O nome sujo pode trazer várias dores de cabeça pois pode ficar difícil de conseguir acredito, além disso, tem também uma nova lei que define que a CNH seja bloqueada por causa do não pagamentos de débitos.

Veja também: Nubank: R$ 4.580,00 em agosto estarão na conta destas pessoas.