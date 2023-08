Previsão do tempo: “vórtice ciclônico” chega ao Brasil; e agora?

Vórtice Ciclônico no Brasil – Um vórtice ciclônico que avançou sobre o sul do Brasil nas últimas 48 horas teve repercussões surpreendentes, desde intensas chuvas e granizo até a criação de impressionantes tempestades de granizo em São Paulo. As imagens de satélite e os detalhes climáticos que emergem do fenômeno colocam especialistas em meteorologia e a população em alerta, evidenciando a natureza imprevisível e poderosa de nosso clima.

O vórtice ciclônico trouxe instabilidade para o sul do Brasil, afetando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foto: Divulgação

Afinal, o que é um Vórtice Ciclônico?

De acordo com a Metsul Meteorologia, as imagens de satélites mostraram que o vórtice se movia sobre o sul do país, mais notavelmente causando instabilidade no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para aqueles não familiarizados com o termo, vórtices ciclônicos são áreas de baixa pressão em que os ventos giram no sentido horário nos níveis mais altos da atmosfera. Esse movimento permite que o ar seco desça para o centro, enquanto forma nuvens pesadas nas bordas, que podem resultar em tempestades.

As imagens específicas forneceram uma visão clara do centro do vórtice entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o leste de Santa Catarina, durante quarta e madrugada de quinta-feira. Observou-se que o vórtice estava se dirigindo para o mar e, conforme os especialistas em meteorologia, deverá se afastar da costa nos próximos dias sem causar mais danos.

Entretanto, o vórtice já fez sentir sua presença. A área de baixa pressão provocou chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As cidades do Paraná, em particular, experimentaram chuvas de granizo, e os índices pluviométricos chegaram a ser praticamente o dobro do registrado no Rio Grande do Sul. Algumas localidades acumularam até 66 mm de chuva em apenas um dia, resultando em inundações e alagamentos em diversas áreas.

Em uma reviravolta impressionante, a umidade do vórtice ciclônico também interagiu com o ar quente sobre o estado de São Paulo. Isso resultou em uma notável tempestade de granizo na região de Marília no final da tarde de quarta-feira. O gelo atingiu cidades como Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Campinas, Hortolândia, Artur Nogueira e Limeira, mostrando a extensão do fenômeno climático.

Outras cidades do sudeste

Ao contrário de seus efeitos no sul e em partes de São Paulo, a área de baixa pressão não teve força suficiente para alterar significativamente o clima nas demais cidades da região sudeste. Nas áreas que não foram afetadas pelo vórtice, espera-se que a quinta-feira continue com sol forte e calor, com temperaturas superando os 30ºC em várias regiões.

Essa ocorrência meteorológica é um lembrete vívido da complexidade e da natureza às vezes volátil do clima brasileiro. Também destaca a importância da vigilância meteorológica e da preparação adequada, especialmente em regiões conhecidas por suas condições climáticas imprevisíveis. Com o avanço da tecnologia e o acompanhamento constante, a esperança é que fenômenos como esse possam ser previstos com mais precisão, permitindo que comunidades se preparem e respondam de maneira mais eficaz, minimizando os danos e protegendo vidas.

