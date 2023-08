Cartão de crédito do Bolsa Família? Tem, sim senhor

A Caixa Econômica Federal, encarregada da execução do programa, anunciou uma ótima novidade: a distribuição dos cartões de débito do Bolsa Família que são entregues aos beneficiários através de um caminhão itinerante. A inovação visa não apenas aprimorar a conveniência do resgate dos benefícios, mas também assegurar a proteção dos beneficiários. Saiba mais detalhes sobre a inusitada novidade, logo abaixo.

Caminhão itinerante da Caixa está distribuindo cartões de débitos para beneficiários do Bolsa Família. | Foto Divulgação / Caixa

O caminhão da alegria

Sob a chancela do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa assistencial Bolsa Família, que tem como objetivo primordial o combate à fome e a desigualdade social, está passando por uma significativa atualização.

A Caixa Econômica Federal, encarregada da execução do programa, está implementando uma inovação excepcional: a distribuição dos cartões de débito do Bolsa Família por meio de um caminhão itinerante. Essa abordagem visa não apenas aprimorar a conveniência do resgate dos benefícios, mas também assegurar a proteção dos beneficiários.

O caminhão itinerante já prestou atendimento nas comunidades indígenas da Vila São Francisco, situada na cidade de Bonfim, em Roraima. A expectativa é que em breve todos os inscritos no programa tenham acesso a esses cartões de débito.

As vantagens do cartão Bolsa Família

Esses cartões oferecem a flexibilidade de serem utilizados em estabelecimentos comerciais e possibilitam saques em caixas eletrônicos da Rede Banco 24horas. Uma característica fundamental é sua segurança, incorporada através de um chip integrado e uma senha pessoal, que reduzem substancialmente os riscos de acesso indevido por parte de criminosos.

Em sintonia com o aplicativo Caixa Tem, concebido para a distribuição dos benefícios do programa social, o Cartão Bolsa Família proporciona uma série de vantagens e oportunidades para seus beneficiários, a saber:

Segurança: A presença do chip e da senha no cartão garante sua imunidade contra tentativas de fraude ou ataques.

A presença do chip e da senha no cartão garante sua imunidade contra tentativas de fraude ou ataques. Flexibilidade: O cartão demonstra versatilidade ao permitir seu uso tanto em transações comerciais como para saques em agências bancárias ou caixas eletrônicos da Rede Banco 24horas.

O cartão demonstra versatilidade ao permitir seu uso tanto em transações comerciais como para saques em agências bancárias ou caixas eletrônicos da Rede Banco 24horas. Conveniência: A capacidade de efetuar compras ou quitar dívidas sem a necessidade de efetuar um saque prévio reduz consideravelmente os riscos de roubo ou perda.

Encontre o Caminhão da Caixa

No momento, o Caminhão da Caixa está estacionado na Rua Estado de Roraima, nº 206, em frente à Unidade de Defesa Agropecuária São Francisco, onde realiza atendimentos das 9h às 14h, até o dia 11 de agosto. Além de Bonfim, essa iniciativa já alcançou diversas localidades, incluindo Normandia, Amajari, Mucajai, Caracaraí, Canta, Rorainópolis, São Luiz, Bonfim e Boa Vista.



Vale ressaltar que o Cartão Bolsa Família é o resultado de uma colaboração entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e a instituição financeira Caixa Econômica Federal. Detalhes sobre as próximas localidades de distribuição do cartão serão fornecidos pela instituição financeira.

