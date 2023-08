Comprar o que mais você precisa e ainda receber os valores gastos diretamente pelo Nubank? Se você já pensou nessa possibilidade quando era correntista de outras instituições bancárias, mas tudo não passou de uma mera ilusão, a fintech tornou esse sonho finalmente possível. Confira, logo abaixo, como você pode receber parte do dinheiro gasto em compras pelo cartão Nubank.

Aprenda a receber de volta os valores gastos com o Nubank. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nubank devolve o seu dinheiro

Você já pensou na possibilidade de realizar uma compra e ter uma porção do seu dinheiro de volta? Essa oportunidade não é apenas um sonho distante, mas sim uma realidade proporcionada pelo Nubank aos seus clientes.

Com o propósito de simplificar a gestão financeira dos brasileiros, essa fintech tem implementado um sistema que devolve parte dos gastos efetuados pelos usuários por meio de seu cartão. Essa vantagem, conhecida como cashback, está prontamente disponível para todos os clientes.

Aprenda como receber o seu dinheiro de volta AGORA

Para conseguir esse reembolso é necessário atender a certos critérios ou a realização de despesas conforme os métodos estipulados pelo banco digital Nubank. A fintech oferece alguns meios onde você consegue essa restituição em dinheiro, conforme mencionaremos logo abaixo.

Compras realizadas através do Shopping Nubank

Para aqueles que desconhecem, o Nubank dispõe de um mercado virtual que reúne mais de 125 lojas online parceiras do banco, abrangendo setores como farmácias, artigos esportivos e eletrônicos. Sempre que os usuários efetuam compras nesse shopping, eles têm a oportunidade de receber uma parcela do valor de volta, em forma de cashback.

O valor correspondente ao cashback é depositado diretamente na conta Nu do consumidor dentro de um período de até 90 dias. O valor desse reembolso varia conforme o montante da compra realizada.

Utilização do cartão de crédito Ultravioleta

Uma outra maneira de usufruir desse reembolso é por meio do cartão de crédito Ultravioleta oferecido pelo Nubank. Esse cartão premium da fintech concede 1% de cashback em relação a todas as compras realizadas por meio dele. O valor do reembolso nunca expira e ainda rende a uma taxa de 200% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ao ano. Além disso, o cashback tem a opção de ser transferido para a conta convencional do Nubank ou ser convertido em milhas do programa Smiles.

Nubank Lar Seguro

Além do mais, o Nubank recentemente lançou uma inovação empolgante denominada Nubank Lar Seguro. Anunciada recentemente, essa nova ferramenta proporciona aos clientes a capacidade de serem indenizados em situações que envolvam danos à estrutura e/ou aos bens pessoais em casos de roubo, perda de aluguel, intempéries, incêndios, responsabilidade civil familiar ou problemas elétricos em suas residências.

Mediante o contrato firmado, o serviço também oferece a possibilidade de agendar intervenções para reparos gerais. A ativação dessa funcionalidade pode ser realizada diretamente por meio do aplicativo do Nubank.

