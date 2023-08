Consignado do Auxílio Brasil: nova decisão da Caixa sobre o assunto

Em agosto de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) liberou o empréstimo consignado a contemplados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Auxílio Brasil (atualmente Bolsa Família). Assim, essas famílias puderam comprometer até 40% do valor recebido por meio do programa social com o crédito contratado.

No entanto, no dia 24 de fevereiro de 2023, a Caixa Econômica Federal, já sob nova direção, anunciou o fim do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, após a linha de crédito estar suspensa no banco, para revisão, desde o dia 12 de janeiro de 2023. O fim da modalidade se deu, segundo pois o produto teve fins políticos e eleitorais, já que foi lançado às vésperas da eleição presidencial.

Técnica responsável pelo consignado do Auxílio Brasil

Nesta quinta-feira (11), o Conselho da Caixa, formado pelos vice-presidentes do banco público, formou maioria para exonerar a superintendente de crédito pessoa física, Karla Montes Ferreira, responsável pela área do consignado do Auxílio Brasil.

Por meio de nota, a Caixa informou que, por interesse da administração, Ferreira, que é empregada de carreira, foi dispensada da função gratificada. Embora ela tenha sido uma das responsáveis por gerir a linha de crédito, que trouxe prejuízos à Caixa, ela é considerada uma ótima técnica, sendo subordinada ao diretor e ao vice-presidente da área, que deram o aval mas não sofreram qualquer punição.

Sem transparência

A decisão acontece após a instituição divulgar documentos sobre a operação do consignado do Auxílio Brasil sem a menor transparência, com tarjas ocultando seu conteúdo. Diante disso, a Controladoria-Geral da União (CGU) determinou que os documentos fossem enviados na íntegra.

Além disso, Maria Rita Serrano, presidente da Caixa, deve perder seu cargo em breve, pois, de acordo com a avaliação do governo, ela não foi ágil para informar as eventuais ilegalidades no consignado do Auxílio Brasil. Ademais, manteve no cargo vice-presidentes e diretor que autorizaram a operação.

Quem tem direito ao Auxilio Brasil?

As famílias têm direito ao Auxílio Brasil quando se enquadram em situação de pobreza, ou seja, famílias que são vulneráveis financeira e socialmente. Segundo o Ministério da Cidadania, as famílias em situação de pobreza são aquelas que possuem renda máxima mensal de R$218,00 por pessoa.

