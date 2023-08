Você pode emagrecer mesmo comendo pão! Descubra como.

Se você está em processo de emagrecimento, já deve ter sido orientado a tentar a tirar alguns alimentos da sua rotina, e o primeiro deles é o pão, não é mesmo? Mas você sabia que o consumo de pão pode estar dentro da sua dieta de emagrecimento? Veja mais sobre essa curiosidade.

O pão muitas vezes é visto como um vilão, principalmente para as pessoas que querem perder peso. Mas, com uma alimentação equilibrada e saudável, é possível incluir esse alimento na sua dieta, mas, claro, sem exageros.

Você pode emagrecer comendo pão. | Foto. Reprodução / Divulgação

Como incluir pão na dieta de emagrecimento?

Existem alguns métodos que podem te ajudar a consumir o pão mesmo quando o seu foco é perder peso, e hoje trouxemos algumas dicas a seguir. Acompanhe alguns:

Acrescente vegetais

Os vegetais são excelentes fontes de fibras para o nosso corpo, pois ajudam a regular o intestino. Quando você passa a consumir mais fibras na sua alimentação, a absorção de carboidratos passa a ser mais lenta pelo corpo. Como consequência, os picos de açúcar no sangue são evitados. Por isso, sempre que você for comer um pão, inclua alimentos como cenoura, alface, pepino, tomate e outros que você goste.

Cuidado ao escolher o pão

Existem muitas opções de pães diferentes no mercado, e é comum termos algumas dúvidas na hora de escolher a melhor opção quando estamos em processo de perda de peso, não é? Por isso, é importante que você dê preferência para pães de fermentação natural, ou seja, pães caseiros. O pão francês também é uma ótima opção, pois nosso corpo o digere com mais facilidade.

Consuma proteínas

Outra maneira de acrescentar o pão à sua dieta de emagrecimento é adicionando proteínas junto com o pão quando for comer. Uma refeição, para ser considerada completa, precisa ter uma fonte de proteína, seja no lanche da tarde ou até mesmo no café da manhã.

O pão não é o vilão

O pão é um alimento feito de trigo, e uma excelente fonte de carboidrato para o nosso corpo. Dentro de uma alimentação saudável, precisamos do carboidrato para fornecer energia para o organismo.

Por isso, não veja o pão como um vilão na sua dieta, apenas faça as adequações necessárias para consumi-lo corretamente.

