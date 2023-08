Passo a passo para mudar a cor do teclado do WhatsApp; descubra

O WhatsApp permanece como uma das aplicações mais populares em todo o mundo, contando agora com mais de dois bilhões de usuários ativos. A Meta, empresa por trás do WhatsApp, está constantemente introduzindo novas funcionalidades na plataforma. Essas atualizações variam desde melhorias na privacidade, como a capacidade de ocultar a foto de perfil, até recursos que visam oferecer maior autenticidade e imediatismo às conversas.

Depois de recentemente compartilharmos como ler mensagens sem deixar rastros, agora é a hora de revelarmos um truque que muitos não conhecem, mas certamente adorariam saber!

Estamos falando da possibilidade de personalizar as cores do teclado do WhatsApp. Além disso, você pode até criar seu próprio teclado personalizado e até mesmo incorporar uma foto sua.

Como alterar a cor do WhatsApp?

Dessa forma, o primeiro passo envolve a instalação de uma aplicação desenvolvida pela Google. É importante salientar que essa aplicação não acessa nem os seus contatos nem informações pessoais armazenadas no seu smartphone.

Inicialmente, você deve baixar o GBoard na loja de aplicativos correspondente ao seu dispositivo, seja na Google Play Store ou na App Store. Defina o GBoard como o teclado padrão para o seu dispositivo. A seguir, abra o WhatsApp e, no teclado, você notará uma barra localizada na parte superior. Toque no ícone da paleta de cores presente nessa barra. Agora, você só precisa selecionar a cor desejada (ou até mesmo uma fotografia) para personalizar o teclado do WhatsApp. Após ajustar a personalização de acordo com as suas preferências, clique em “OK”. Pronto! Agora você pode usar o teclado personalizado no WhatsApp, e lembre-se de que pode sempre mudá-lo quando desejar.

Vale lembrar que esse processo não requer o compartilhamento de quaisquer informações pessoais. O objetivo é adicionar um toque pessoal e criativo à experiência de uso do WhatsApp.

Sobre o WhatsApp

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum. Desde então, o aplicativo se tornou uma das plataformas de comunicação mais populares do mundo, permitindo que pessoas se comuniquem de forma rápida, eficiente e conveniente por meio de mensagens de texto, chamadas de voz e vídeo.

O aplicativo foi inicialmente projetado como uma alternativa mais econômica para o envio de mensagens de texto, especialmente para pessoas que não possuíam planos de mensagens ilimitadas em seus telefones celulares. Com o passar do tempo, o WhatsApp evoluiu e incluiu recursos como compartilhamento de mídia, chamadas de voz e vídeo, status temporários, grupos e recursos de criptografia de ponta a ponta para garantir a privacidade das conversas.

A interface simples e intuitiva do WhatsApp permitiu que pessoas de todas as idades o utilizassem sem dificuldade. A capacidade de se comunicar com amigos, familiares e colegas em tempo real, independentemente da distância física, contribuiu significativamente para sua popularidade.

A aquisição do WhatsApp pelo Facebook em 2014 trouxe mais recursos e integrações com outras plataformas, embora a empresa tenha se esforçado para manter a independência do aplicativo. No entanto, essa aquisição também gerou preocupações sobre a privacidade dos dados dos usuários e o compartilhamento de informações entre as duas empresas.

Além das mensagens individuais e em grupo, o WhatsApp também é utilizado por empresas para se comunicar com clientes, fornecer suporte ao cliente e enviar notificações. O aplicativo tem sido fundamental para o crescimento do comércio eletrônico e para a disseminação de informações em tempo real, como notícias, atualizações de status e eventos.

A constante evolução do WhatsApp trouxe recursos como chamadas de voz e vídeo em grupo, pagamentos digitais, stickers personalizados, entre outros. A privacidade também tem sido uma área de foco, com recursos como a criptografia de ponta a ponta garantindo que apenas os participantes da conversa tenham acesso às mensagens trocadas.

No entanto, essa evolução também trouxe desafios, como a disseminação de informações falsas (fake news) e a necessidade de lidar com questões de privacidade e segurança de dados. Nos últimos anos, o WhatsApp tem implementado medidas para combater a desinformação e garantir uma experiência mais segura para seus usuários.

Globalmente, o WhatsApp desempenha um papel significativo na comunicação diária de bilhões de pessoas, conectando diferentes culturas, idiomas e geografias. Com sua facilidade de uso, recursos variados e presença onipresente, o aplicativo continua sendo uma ferramenta essencial na vida moderna.

