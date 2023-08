Fazer isso com seu câmbio automático aumenta o valor na revenda: 8 hábitos

Faça isso com seu câmbio automático – O câmbio automático, uma das tecnologias mais cobiçadas em carros modernos, esconde atrás de sua condução suave e confortável uma complexa necessidade de cuidados. Como uma delicada máquina que traz elegância ao ato de dirigir, requer uma série de precauções que podem não só prolongar sua vida útil, mas também valorizar o veículo no competitivo mercado de revenda. Nesta matéria, descubra os conselhos de um especialista sobre como manter o câmbio automático em perfeitas condições, garantindo uma experiência de condução sem igual e, ao mesmo tempo, um investimento seguro.

O câmbio automático oferece uma condução suave e confortável, mas exige manutenção adequada para garantir seu funcionamento. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Dicas para o carro com câmbio automático

Antônio José, assessor de assuntos econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), enfatiza a importância da manutenção adequada do câmbio automático. A valorização do veículo no momento da revenda, segundo ele, depende fortemente de um regime de cuidados específicos.

Para começar, José destaca o valor inestimável de seguir o cronograma de manutenção recomendado pelo fabricante do veículo. Trocas regulares de óleo de transmissão, por exemplo, são cruciais para evitar desgastes e danos prematuros. Ignorar essa simples orientação pode se transformar em problemas significativos e despesas inesperadas mais adiante.

No que diz respeito ao lubrificante, utilizar o tipo correto de óleo de transmissão é fundamental. A recomendação do fabricante é a chave aqui, já que um lubrificante inadequado pode ser prejudicial ao câmbio, possivelmente causando falhas. Verificar regularmente o nível de óleo e fazer a reposição com o produto adequado é um passo necessário para manter o sistema em ótima forma.

Ao dirigir, a suavidade deve ser uma constante. Acelerações e desacelerações bruscas, especialmente em terrenos acidentados, podem causar estresse excessivo nas peças internas do câmbio automático. Isso pode reduzir significativamente sua vida útil, alerta Antônio José.

Outra prática comum, mas potencialmente prejudicial, é deslizar o veículo na posição N (neutro), especialmente em descidas. Esta ação pode colocar pressão adicional nos componentes da transmissão, resultando em danos sérios ao longo do tempo.

Mais dicas

José também salienta a importância de inspeções periódicas. Levar o carro a uma oficina de confiança para verificar o estado geral do câmbio automático pode prevenir problemas maiores no futuro. A detecção precoce pode significar correções simples antes que os problemas se tornem graves ou mesmo irreversíveis.

Ao dar partida no veículo, o respeito pelo tempo de aquecimento do sistema é essencial. Aguardar alguns segundos permite que o óleo da transmissão se espalhe, reduzindo o desgaste durante a condução. Além disso, evitar o tráfego com carga além do limite de peso recomendado e manter um registro detalhado de todas as manutenções realizadas no câmbio são outros aspectos vitais para o seu cuidado.

O assessor conclui ressaltando que os cuidados com o câmbio automático, além de garantir um desempenho superior, são a chave para valorizar o carro no momento da revenda. A manutenção preventiva, além de ser mais econômica do que reparos complexos, protege o patrimônio a longo prazo, inspirando confiança no comprador.

Como afirma Antônio José: “um carro bem cuidado é um investimento seguro”. Essas dicas simples, porém essenciais, podem fazer a diferença na sua experiência de condução e no valor de revenda do seu veículo. Investir no cuidado do câmbio automático é, portanto, uma estratégia sábia para proteger seu investimento em mobilidade.

