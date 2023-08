Será? Treino de 3 segundos aumenta a massa muscular, diz pesquisa

Treino rápido para aumentar a massa muscular – Em um mundo onde o ritmo acelerado da vida muitas vezes impede as pessoas de manter uma rotina regular de exercícios, uma recente pesquisa na Austrália trouxe uma descoberta surpreendente. Um simples exercício, que leva apenas três segundos para ser realizado, poderia ser o segredo para manter a saúde e a força muscular. A descoberta abre portas para uma nova compreensão de como a atividade física pode ser integrada à vida cotidiana, mesmo para aqueles com horários extremamente ocupados.

Um estudo recente da Edith Cowan University mostrou que apenas três segundos por dia, com exercícios específicos, podem fazer uma diferença notável na massa muscular. Foto: divulgação

Estudo sobre a massa muscular

O estudo, realizado pela Edith Cowan University em colaboração com a Niigata University of Health and Welfare, no Japão, investigou a realização de uma única rosca bíceps, com duração de três segundos, três vezes por semana. Participaram da pesquisa 26 adultos saudáveis ao longo de um mês, que foram orientados a realizar exercícios de contração do bíceps com essa duração específica.

Veja também: Quem quer viver mais e MELHOR precisa adotar estes 3 hábitos na rotina

A técnica envolve baixar lentamente um halter pesado, partindo de um braço dobrado no peito para um braço reto na coxa. Este movimento é semelhante ao famoso exercício de “rosca direta” encontrado em muitas rotinas de academia. A diferença crucial, neste caso, foi o foco em abaixar os halteres, e não elevá-los.

Os resultados do estudo foram notáveis. Realizar o movimento duas vezes por semana não produziu mudanças significativas na força muscular dos participantes. No entanto, aqueles que realizaram o exercício três vezes por semana experimentaram um aumento notável na força concêntrica (2,5%) e excêntrica (3,9%). O professor Kazunori Nosaka, co-autor do estudo, destacou que a prática do exercício de contração do bíceps por pelo menos três dias por semana é vital para obter esses resultados positivos. A pesquisa ainda constatou que realizar o exercício cinco vezes por semana proporcionou um aumento de 10% em ambas as categorias, além da força isométrica (contração sem movimento).

O professor Nosaka também enfatizou que esses “minitreinos” podem ser extremamente benéficos, especialmente para pessoas que lutam para encontrar tempo para exercícios mais extensos. Mesmo cinco minutos de exercício por dia podem fazer a diferença para o condicionamento físico e a saúde. Além disso, ele apontou que esses exercícios breves podem ajudar a prevenir a fraqueza e a fragilidade associadas ao envelhecimento, assim como a perda de força muscular devido a um estilo de vida sedentário e doenças.

Resultados da pesquisa

Os resultados desta pesquisa, publicados no European Journal of Applied Physiology, oferecem um olhar encorajador sobre como pequenas mudanças na rotina diária podem ter um impacto significativo na saúde e bem-estar. Enquanto mais pesquisas são necessárias para determinar se o princípio se aplica a outros exercícios, os especialistas concordam que essa abordagem acessível pode ser uma alternativa viável para aqueles que lutam para incorporar atividades físicas em suas vidas atribuladas.

Esta pesquisa representa um avanço promissor no campo da saúde e fitness, fornecendo uma perspectiva acessível e eficaz para a manutenção da saúde muscular. Em uma era onde o tempo é cada vez mais escasso, a descoberta de métodos eficazes e eficientes de exercício não é apenas relevante, mas também essencial. Com acesso ao estudo completo através do seguinte link: [URL do European Journal of Applied Physiology], todos podem explorar essa técnica simples e talvez transformadora, que pode ser facilmente incorporada à vida diária.

Veja também: Basta dar 4 mil passos por dia para viver mais, afirma especialista