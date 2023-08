Descubra se estão te roubando pela TV; sim, é possível

Na mesma velocidade que a tecnologia, novos golpes surgem dia após dia. Desta vez, a ameaça está direcionada ao sistema de Smart TV, resultando em tentativas de golpes. Criminosos estão empregando estratégias altamente elaboradas para oferecer suporte técnico falso, o que infelizmente tem levado a muitas pessoas a caírem neste tipo de armadilha. Entenda, logo abaixo, quais estratégias usadas e como se proteger.

Criminosos estão aplicando golpes através de falhas em dispositivos com Smart TV. | Foto: Reprodução/ Vecteezy

Sua TV como porta de entrada

Tendo em vista a maneira como a tecnologia simplifica nosso cotidiano, é natural que ocasionalmente surjam erros em diversos dispositivos. Nesse contexto, foi noticiado recentemente o surgimento de uma nova categoria de ameaça, direcionada aos sistemas de Smart TVs, resultando em tentativas de golpes.

Criminosos estão empregando estratégias altamente elaboradas para oferecer suporte técnico falso, o que infelizmente tem levado a muitas pessoas a se tornarem vítimas dessa artimanha. Entenda em detalhes como os criminosos aproveitam brechas para alcançar novas vítimas.

Entenda o golpe

O foco central desses ataques está relacionado à utilização de sites prejudiciais e à manipulação de sistemas de transmissão de conteúdo. Tais investidas não apenas comprometem a segurança dos dispositivos, mas também abrem portas para o roubo de informações financeiras confidenciais. Em vários casos reportados, a vítima é contatada sob o pretexto de um suposto problema técnico. O golpista, então, orienta a vítima a seguir determinados passos.

Nesse contexto, é comum que os criminosos solicitem informações, como detalhes de cartões de crédito, sob o pretexto de pagamento de taxas de ativação. Temendo pelo funcionamento de suas Smart TVs, muitas vítimas acabam fornecendo suas informações pessoais e financeiras, sendo expostas assim, a riscos de fraude e perdas em suas contas bancárias.

De acordo com o relato do Better Business Bureau, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, um cidadão norte-americano revelou ter sido orientado a desembolsar aproximadamente R$ 1,5 mil em produtos relacionados ao Xbox para “proteger” sua Smart TV contra invasões. Esse incidente não é isolado e inúmeras pessoas têm caído nessa armadilha. Portanto, é fundamental estar atento a essas tentativas de golpe e adotar medidas para evitá-las. Saiba quais são elas, logo abaixo.

Aprenda a fugir dos golpes da tv

A seguir, confira algumas estratégias que certamente devem te ajudar a não cair no golpe da Smart TV. Veja abaixo:

1. Mantenha um nível de ceticismo em relação a cobranças inesperadas ou solicitações suspeitas em seu e-mail ou dispositivo.

2. Verifique cuidadosamente se os dados apresentados em sites duvidosos correspondem realmente aos da plataforma de streaming ou à plataforma digital a que dizem pertencer.

3. Não compartilhe informações pessoais com o suporte sem verificar previamente sua autenticidade.

Seguir essas orientações ajudará a proteger você contra tentativas de golpes envolvendo Smart TVs e a manter suas informações pessoais e financeiras seguras.

