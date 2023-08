Qual é o significa do cordão de girassol e quem deve usá-lo?

Boa notícia — neste último mês foi formalizado o uso do “Cordão de Girassol”. O intuito dessa fita com desenhos de girassóis é identificar pessoas com deficiências ocultas. Essa medida irá beneficiar os brasileiros que possuem algum tipo de deficiência: seja cognitiva, física, temporária ou permanente. Haja vista que existem outros tipos de cordões e outras fitas — cujo possuem significados totalmente diferentes.

Para que serve o Cordão de Girassol?

Trata-se de um acessório que deve ser usado por pessoas com deficiências ocultas a fim de que seja perceptível sua condição para outras pessoas. Facilitando bastante o cotidiano dessas pessoas.

Dentre as condições ocultas que são analisadas, estão a surdez, Parkinson, autismo e várias outras. Por mais que seja um acessório simples, sua importância é gigante. No caso de uma criança que possui alguma síndrome comportamental, o uso do cordão fará toda a diferença.

Durante uma crise no metrô ou ônibus as pessoas irão analisar e verificar que há algo de errado, e que não é uma birra ou coisa do tipo. Este cordão beneficia pessoas em vários lugares, entretanto, seu principal alvo são em filas de espera, saguões e ambientes cheios de pessoas.

Existem outros tipos de fitas que representam condições específicas. É comum que pessoas autistas usem uma fita com peças de um quebra-cabeça. Por mais que seja ainda uma polêmica, mas é um exemplo de seu uso no cotidiano.

Portanto: quem deve usar o cordão de girassol são pessoas com algum tipo de deficiência oculta. Independente da que seja. Haja vista que as citadas acima foram apenas um exemplo dessas deficiências.

Obstáculos devem ser quebrados

Por mais que essa lei tenha sido aprovada no último mês, ainda há alguns obstáculos que essas pessoas hão de enfrentar até que realmente o uso das fitas se torne algo benéfico para ambos. Haja vista que a maioria das pessoas ainda não entendem o seu real significado.

Portanto, é necessário um grande investimento do Governo Federal em comunicação e informação, a fim de que mais pessoas venham conhecer essa lei e as deficiências ocultas que essa fita representa.

Caso contrário, durante uma crise ou algo parecido com algum usuário dessa fita — a mesma será simplesmente um acessório e não terá significado algum para os demais. Tudo indica que brevemente mais deficiências e até mesmo doenças serão representadas da mesma maneira.

O intuito é conscientizar as pessoas e principalmente promover uma maior inserção social. A fim de que todos façam parte do mesmo ambiente democrático e social — e que suas limitações não o definam e principalmente não limitem seu ambiente social.

Tudo indica que a partir deste mês o Governo irá começar a produzir esses cordões e disponibilizar em Unidades Básicas de Saúde. Podendo também ser feitas de maneira privada. O intuito é que haja a simbologia, independente da origem do cordão.

