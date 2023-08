Novidade para as mulheres de baixa renda: benefício de R$ 998

Uma iniciativa de impulso à economia e um avanço significativo no combate às desigualdades socioeconômicas está ganhando destaque em velocidade vertiginosa: um novo programa social que visa instituir um auxílio mensal de R$ 998 para mulheres de baixa renda. Saiba mais detalhes sobre o novo benefício, logo abaixo.

Renda para as mulheres

Uma nova ação que não apenas causará um impulso na economia do país, como principalmente marcará um avanço significativo na diminuição das desigualdades socioeconômicas está ganhando destaque em velocidade vertiginosa. Trata-se de um novo programa social do governo federal com o objetivo de instituir um auxílio mensal de R$ 998 para mulheres de baixa renda.

Esse marco inovador pode representar um ponto de virada na trajetória da política social brasileira, agindo como um estímulo direto à economia e um passo gigantesco em direção à redução das disparidades socioeconômicas. Saiba mais detalhe sobre o novo auxílio, a seguir.

Mulheres vítimas de violência

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados deu aprovação a uma proposta que estabelece um auxílio mensal de R$ 998, a ser pago ao longo de um ano, direcionado a mulheres que se separaram de seus parceiros após vivenciarem situações de agressão. O propósito por trás do auxílio é oferecer apoio a mulheres que enfrentam a violência doméstica e frequentemente se veem incapazes de romper laços devido à dependência financeira de seus parceiros.

O projeto, elaborado pelo senador Jayme Campos (DEM-MT), visa a atender, principalmente, mulheres de baixa renda, particularmente aquelas cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), reconhecendo suas vulnerabilidades.

A viabilidade financeira desse auxílio é concebida através do Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas (Fnama), um novo mecanismo que compreenderá 10% das multas penais impostas conforme o Código Penal, bem como doações de governos, organizações internacionais e outras alocações orçamentárias. Além disso, tanto indivíduos quanto empresas serão autorizados a fazer doações ao Fnama, com a possibilidade de deduzir essas contribuições do Imposto de Renda devido.

Proposta em análise

A proposta agora se encontra na fase de análise conclusiva por parte das Comissões de Finanças e Tributação, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Esse processo desempenha um papel crucial ao conferir maior segurança e independência econômica às mulheres brasileiras que enfrentam situações de vulnerabilidade.

Viabilidade do programa através de doações

O programa social inovador não apenas pode fornecer um impulso à economia, mas também trabalha no sentido de corrigir as desigualdades existentes. A iniciativa busca oferecer apoio financeiro a mulheres que sofreram agressões, proporcionando-lhes uma oportunidade de recomeço e de autonomia econômica. Além disso, sua viabilidade é ancorada em um fundo que se alimentará de diversas fontes, incluindo doações privadas e recursos públicos, demonstrando um compromisso multifacetado para enfrentar essa questão crítica.

