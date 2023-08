Bronzeador de cerveja viraliza no TikTok; não seja influenciado

A rede social TikTok tem sido palco de uma nova tendência nos últimos meses: pessoas usando cerveja para potencializar o bronzeamento corporal. No entanto, essa prática controversa levanta sérias preocupações de saúde, segundo especialistas. Saiba mais detalhes sobre o polêmico vídeo viral, logo abaixo.

TikTokers ensinam bronzeamento feito com cerveja e especialistas alertam para riscos. | Foto: Reprodução / TikTok

Um bronzeado diferente

Que as redes sociais possuem um forte poder de influenciar pessoas, não há o que discutir, mas nem todas essas influências são benéficas e podem levar a sérios problemas de saúde, como é o caso mais recente envolvendo o aplicativo TikTok, que após um vídeo viralizar, uma nova tendência se consolidou nos últimos meses: pessoas usando cerveja para potencializar o bronzeamento corporal.

A ideia é que a aplicação tópica de cerveja na pele, combinada com exposição ao sol, resulte em um tom de pele mais bronzeado. Os vídeos virais têm atraído milhares de visualizações e curtidas, mas profissionais de saúde e especialistas estão emitindo alertas sobre os riscos associados a essa moda.

Leia mais: Perigo no TikTok? Veja se cerveja cura ressaca; entenda os riscos

Médicos alertam para sérios riscos

Em entrevista à CNN, Camila Hofmann, uma dermatologista do Hospital Vergueiro em São Paulo, advertiu que o bronzeamento, em qualquer grau, não é seguro. Ela enfatiza que o bronzeamento é, na verdade, a resposta da pele à radiação solar como forma de proteção. A prática de usar substâncias como cerveja, sal grosso, óleo de avião e refrigerantes para acelerar a ação da radiação solar pode resultar em queimaduras e danos à pele.

O álcool, por exemplo, além de corrosivo, pode piorar a exposição solar, aumentando o risco de queimaduras e danos severos. A combinação de cerveja e exposição ao sol pode levar a queimaduras solares, envelhecimento precoce e até aumentar o risco de câncer de pele.

A exposição solar, seja acelerada por substâncias ou não, tem implicações que vão além do câncer de pele. Isso inclui a degradação do colágeno, envelhecimento prematuro, rugas, flacidez e manchas. A médica explica que o bronzeamento natural ao longo do tempo pode até alterar o DNA celular, resultando em células que podem se tornar cancerígenas.

Mitos e Verdades sobre Bronzeamento

1. Pessoas com mais melanina têm mais resistência aos raios ultravioletas

É verdade que tons de pele mais escuros têm mais melanina e, portanto, mais resistência à radiação UV. No entanto, todas as pessoas estão suscetíveis aos danos dos raios ultravioletas.

2. Todo câncer de pele está relacionado à exposição ao sol:

Isso é um mito. A patologia também tem fatores genéticos envolvidos, mas a exposição solar é um dos principais fatores de risco para a doença.

3. Bronzeamentos artificiais com substâncias naturais são inofensivos:

Esse é um mito. Como mencionado, os raios UVA e UVB do sol podem causar danos cumulativos à pele, independentemente da técnica artificial usada.

4. Protetor solar é necessário apenas em dias ensolarados:

Isso é um mito. Os raios UV podem penetrar nuvens e atingir a pele mesmo em dias nublados. O uso de protetor solar é recomendado diariamente.

5. É preciso reaplicar o protetor solar após o contato com a água:

Isso é verdade. A eficácia do protetor solar diminui após o contato com a água, especialmente após banhos de mar ou piscina, ou em climas quentes onde há transpiração excessiva.

6. A proteção solar precisa ser feita desde o nascimento:

Isso é verdade. Até os 6 meses de idade, a exposição solar não é recomendada. Dos 6 meses aos 2 anos, o contato deve ser mínimo, e após os 2 anos, o uso de protetor solar é essencial.

Cuidado com o que ‘aprende’

Em conclusão, use o bom senso ao assistir dicas através de vídeos ou textos divulgados em redes sociais. Vídeos atingirem milhões de visualizações e curtidas não dão ao seu conteúdo a chancela de estarem passando informações seguras para a sua saúde.

Leia também: Tratamento gratuito! SUS é capaz de detectar e tratar câncer no mesmo dia

*Com informações da CNN