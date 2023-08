Perigo no TikTok? Veja se cerveja cura ressaca; entenda os riscos

Dicas no TikTok podem oferecer perigo? Em um mundo onde as redes sociais ditam tendências, uma controversa “dieta” contra a ressaca ganhou espaço e viralizou nas mídias sociais. A ideia de que consumir mais cerveja pode curar o mal-estar provocado pelo excesso de álcool está se propagando, apesar de especialistas alertarem que a prática não possui qualquer base científica e pode, na verdade, agravar a situação. A famosa cantora Lexa foi uma das personalidades que recentemente alimentou o debate. Mas o que realmente funciona quando se trata de combater a ressaca?

A cantora Lexa viralizou no Twitter ao revelar seguir a “dieta” da cerveja para curar ressaca, mas essa prática pode ser um perigo sem fundamentação científica. Foto: divulgação

Evite o perigo ao usar o TikTok

O fenômeno da ressaca é familiar para muitos, trazendo sintomas como dor de cabeça, náusea, boca seca, sede, falta de apetite e alterações mentais e neurológicas. Recentemente, vídeos no TikTok popularizaram a ideia de que beber mais cerveja seria uma receita “infalível” para curar esse mal-estar. Lexa, uma cantora conhecida, também contribuiu para a viralização dessa ideia, revelando que seguia a controversa “dieta”.

Em uma de suas postagens, a artista escreveu: “Gente, já é a terceira vez que estou de ressaca e tomo uma cerveja depois de um tempo e fico bem! Impressionante. Aprendi com uma senhora de 72 anos — ela me viu um dia com cara de ressaca, sentou do meu lado e me falou pra eu ir comprar uma cerveja. Segui o conselho e deu certo”. Porém, é importante ressaltar que essa afirmação, mesmo em tom de brincadeira, não possui validade científica.

O que ocorre, segundo especialistas, é uma sensação temporária de relaxamento que o álcool pode provocar durante a ressaca. Contudo, esse alívio é apenas momentâneo, e o mal-estar pode voltar com ainda mais intensidade após a dissipação do efeito calmante da bebida.

Para entender a ressaca, é essencial compreender que ela ocorre geralmente entre seis e oito horas após o fim do consumo excessivo de álcool e pode durar até 20 horas. A causa é o acúmulo de acetaldeído no sangue, uma substância com efeitos tóxicos que, em excesso, gera problemas como suor excessivo, dor de cabeça, náusea, vômito e taquicardia.

A verdade científica

Mas o que realmente pode ajudar a evitar ou aliviar a ressaca? Pesquisadores apontam métodos de prevenção como o uso de substâncias que aceleram o metabolismo do etanol. Comer alimentos gordurosos antes ou durante o consumo de álcool também pode retardar a absorção do álcool e enfraquecer os sintomas da ressaca.

Há ainda informações na literatura científica sobre o uso de extratos vegetais, como o do ginseng, que podem normalizar os níveis de glicose e reduzir a gravidade de sintomas como fadiga, tontura e dor de cabeça. Beber água enquanto se consome álcool também é fundamental, já que ajuda na hidratação do corpo.

Portanto, a ideia de consumir mais cerveja como cura para a ressaca é desmentida pela ciência, que oferece outras abordagens mais seguras e eficazes para aliviar os desconfortáveis sintomas do excesso alcoólico. Enquanto as redes sociais continuam a ser um terreno fértil para mitos e modismos, é essencial buscar orientação de especialistas para compreender o que realmente funciona e o que pode ser prejudicial à saúde.

