Auxílio à vista? Milhares de brasileiros têm a oportunidade de receber reembolso do governo federal, mas muitos desconhecem esse direito. Uma notícia de grande importância para aqueles que foram afetados pelo confisco de dinheiro da poupança durante a Era Collor. Saiba mais detalhes logo abaixo sobre qual valor pode estar em jogo e o que fazer para saber se tem direito.

Auxílio pode ser solicitado por 400 mil pessoas, mas poucos sabem. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Auxílio que ninguém sabia?

Milhares de brasileiros têm a oportunidade de receber reembolso do governo federal, mas muitos desconhecem esse direito. A notícia é de grande importância e está relacionada diretamente àqueles que foram afetados pelo confisco de dinheiro da poupança durante a Era Collor, referente ao governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

Com isso, milhares de pessoas afetadas pelo confisco dos anos 1990 têm a possibilidade de solicitar a restituição dos valores perdidos devido a um acordo estabelecido em um processo judicial, que garantiu o direito de reaver o dinheiro.

Para receber os valores, é necessário estar entre os beneficiários elegíveis conforme dados da Frente Brasileira Pelos Poupadores (Febrapo). Cerca de 400 mil pessoas têm direito a receber valores relacionados ao confisco realizado pelo governo Collor.

Além disso, até 140 mil herdeiros de poupadores que entraram com ações judiciais até 11 de dezembro de 2017 também podem reaver os valores. Mesmo que os poupadores originais já tenham falecido, seus parentes até quarto grau têm direito ao resgate.

Como solicitar o reembolso; aprenda

Para reaver o dinheiro, os poupadores devem encerrar seus processos judiciais e aceitar o acordo proposto. A apresentação de diversos documentos é necessária, e a lista completa está disponível no site da Febrapo, onde os detalhes do acordo podem ser encontrados. Após a validação do acordo pelo banco pagador, o valor é depositado em até 15 dias, podendo ser creditado na conta do requerente ou do advogado responsável, cujos honorários são pagos pela instituição financeira.

O portal também oferece mais informações sobre o acordo, incluindo detalhes sobre como será efetuado o pagamento e a possibilidade de simulação do cálculo dos valores a receber. É importante que os interessados busquem mais informações no site para garantir que possam recuperar os valores que lhes são devidos.

Prazo foi prorrogado

Uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogou o prazo para os que perderam dinheiro, permitindo que eles possam retirar suas quantias até junho de 2025. Isso deu uma nova chance para que mais pessoas possam recuperar os valores confiscados.

Relembre o Plano Collor

No dia 16 de março de 1990, o então presidente da república Fernando de Collor Mello implementou o chamado Plano Collor, que se tratava do confisco das cadernetas de poupança por 18 meses. Acredita-se que o governo tenha confiscado aproximadamente US$ 100 bilhões, o que equivalia a 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil naquele período.

