Por mais que o Dia dos Pais não seja tão “valorizado” quanto o Dia das Mães — não é motivo para não abrir a carteira e comprar aquele presente para o paizão. Perfume combina com todos, haja vista que seu uso é necessário durante boa parte do dia. Existem perfumes e perfumes — e existem aqueles baratos e bons, com um excelente custo-benefício. Geralmente os homens não costumam ter mais de um perfume, entretanto, costumam ter “O perfume”. Veja neste artigo as melhores opções de perfumes baratos para o Dia dos Pais.

Dia dos Pais perfumes BARATOS para qualquer homem usar todo dia | Foto de deanna alys na Unsplash

Como escolher o perfume ideal?

O intuito do perfume não é simplesmente deixar um cheiro agradável por onde passa — mas deixar lembranças. Durante a escolha do perfume é importante escolher um cujo o aroma seja parecido ou lembre a pessoa que será presenteada.

Conhecer a pessoa é de suma importância para saber seus lugares favoritos, onde passa a maior parte do dia, etc. Haja vista que um perfume para passeio não deve ser o mesmo usado em um ambiente corporativo.

Logo, é importante escolher um coringa — que pode ser usado em qualquer situação. E por fim: escolha o perfume cujo possui uma boa aderência à pele e possui um aroma mais prolongado.

No caso da compra de perfumes pela internet o mais recomendado é analisar detalhadamente cada comentário de clientes — a fim de conhecer um pouco mais o produto. Se é mais fraco, forte. Se é mais leve ou pesado.

Estas são 04 opções de perfumes para o Dia dos Pais

Conheça algumas marcas de perfume que todo homem gostaria de ganhar neste dia dos pais! Juntamente com uma breve descrição do perfume e suas fragâncias terá o seu preço.

Mediterraneo – Antonio Banderas: este perfume pode ser encontrado por até R$ 150. Seu aroma é proveniente de Bergamoto, Gengibre, Pimenta, Vetiver e Âmbar. Gerando um perfume único e voltado para à masculinidade dos homens.

Musk + Marine – Avon: este perfume pode ser encontrado por até R$ 60. Também possui notas de Bergamota e Gengibre. Neste caso também possui aromas de Hortelã, Lavanda e Gerânio.

Kaiak Aero – Natura: este perfume pode ser encontrado por até R$ 80. Trata-se de uma linha da Kaiak, bastante popular entre os homens. Possuindo notas únicas de Zimbro, Jnípero, Ruibarbo e Cardamomo. Sem contar com seu lado mais voltado para o oceano.

Prestige Platinum – Cuba Paris: este perfume pode ser encontrado por até R$ 100. Possui notas de Musgo de Carvalho, Bergamota e Lavanda.

Todos os perfumes acima possuem um excelente custo-benefício e são os modelos mais vendidos para o público masculino. Com notas de topo e coração únicas que garante excelentes aromas e marcas por onde quer que passe.

