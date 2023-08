Nova plataforma permite pagar impostos em até 12 vezes no crédito

Chegou uma inovação que precisamos compartilhar, essa novidade chegou a Eunápolis com o lançamento da plataforma que vai trazer revolução no mercado financeiro que se chama AprovaPay pela Prefeitura Municipal. Com esse compromisso de simplificar a vida das pessoas, essa solução moderna oferece uma maneira flexível e prática de pagar os impostos e taxas municipais.

Ou seja, agora os contribuintes podem deixar para trás os dias de espera em filas e também as burocracias e escolher um processo de pagamento que seja amis ágil e seguro, acessível através de dispositivos móveis e computadores. Então esse novo método não só avalia a carga administrativa, porém também amplia essa flexibilidade ao permitir o parcelamento dos impostos em até 12 vezes no cartão de crédito.

confira sobre a nova plataforma. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Impostos e taxas podem ser pagos através da AprovaPay?

A AprovaPay é uma inovação que oferece uma abrangente solução de pagamento para diversas categorias de impostos e taxas municipais em Eunápolis, ou seja, com essa plataforma conveniente e flexível, tem como efetuar o pagamento dos seguintes débitos:

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)

ITIV/ITBI (Imposto de Transmissão Inter Vivos ou de Bens Imóveis)

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Outras Taxas Municipais

Como usar o AprovaPay?

Se você é um contribuinte em Eunápolis e quer aproveitar a conveniência e flexibilidade que serão oferecidas pelo AprovaPay para pagar os impostos e também as taxas municipais, segue esses passos abaixo:

Passo 1: Entre no site exclusivo da AprovaPay fornecido pela Prefeitura de Eunápolis

Passo 2: Localize a opção de pagamento referente ao imposto ou taxa que você deseja quitar

Passo 3: Insira o código de barras do documento de arrecadação

Passo 4: Escolha o número de parcelas que deseja dividir

Passo 5: Preencha seu cartão de crédito com informações cadastrais.

Seguindo esse passo a passo acima você vai conseguir concluir o pagamento dos impostos ou taxas municipais na plataforma da AprovaPay, porém se você preferir um atendimento presencial ou um terminal de autoatendimento vai estar disponível no Núcleo, na Avenida Conselheiro Luís Viana, nº 458, centro.

