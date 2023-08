Nova modalidade de golpes financeiros pode atingir qualquer um; entenda

No dia a dia, é imprescindível que os brasileiros estejam atentos, principalmente no que diz respeito aos golpes financeiros. Afinal, ninguém gostaria de cair nesse tipo de golpe e ver suas finanças sofrendo um grande prejuízo literalmente de uma hora para a outra.

Atualmente, é comum que estes golpes aconteçam das mais diversas formas: por telefone, pelas redes sociais, por aplicativos de mensagens, por meio de clonagem de cartões e invasão de contas bancárias… Os criminosos, de fato, nunca estiveram tão criativos.

Mas há um golpe financeiro muito específico que tem chamado ainda mais a atenção das autoridades, conforme será explicado a seguir.

Os brasileiros devem se atentar aos golpes financeiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

No que se baseiam os novos golpes financeiros que estão afetando os brasileiros

O Departamento Jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do município de São João da Boa Vista tem emitido um aviso (um alerta, na verdade) considerado crucial, tanto para os sindicalizados quanto para a comunidade como um todo.

E este alerta se baseia no fato de que foi constatado que, nos últimos tempos, muitos criminosos têm utilizado uma tática consideravelmente ardilosa, que se baseia na iniciativa de aplicar golpes financeiros ligados ao pagamento de precatórios.

Estes criminosos têm explorado a vulnerabilidade dos cidadãos que estão aguardando por seus respectivos precatórios, utilizando meios que têm tudo para deixar cada vítima em uma situação financeira realmente devastadora.

Inclusive, a estratégia utilizada por eles é extremamente engenhosa e simples: eles fazem uso de aplicativos e plataformas amplamente usados, como o app WhatsApp, e-mail ou mesmo telefone, e fingem ser o próprio Departamento Jurídico do Sindicato dos Servidores.

É importante se precaver contra os golpes financeiros dos precatórios

As mensagens falsas espalhadas pelos golpistas são cuidadosamente construídas, de modo que pareçam ser verdadeiras, e notificam o cidadão de que o dinheiro do precatório ou da RPV (Requisição de Pequeno Valor) já foi depositado judicialmente.

E, para que a farsa tenha um “toque extra de legitimidade”, os criminosos chegam ao ponto de enviar extratos bancários que aparentam ter grandes quantias depositadas.

Na fase mais crítica deste golpe financeiro, os golpistas informam que há a necessidade de a vítima pagar adiantamentos ou custas processuais, utilizando o argumento de que esse dinheiro é necessário para que todo o valor supostamente depositado seja desbloqueado.

Por fim, o ápice dos golpes financeiros em questão ocorre no momento em que são fornecidos os dados de uma conta bancária, para a qual a vítima é instruída a enviar o pagamento acima citado, para que seu suposto precatório seja liberado. Esta conta, porém, está em nome de terceiros, e não necessariamente de uma instituição.

Com o objetivo de ajudar os brasileiros a não caírem neste tipo de armadilha, o Departamento Jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais mencionado no início deste artigo reforça: toda e qualquer comunicação por meio da qual sejam exigidos depósitos de dinheiro são suspeitas e não raramente criminosas.

Mesmo que aconteça por e-mail ou por mensagens via WhatsApp, é imprescindível que a população se mantenha sempre em alerta.

