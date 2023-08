Comeu algo fora da validade? Entenda se existe algum perigo

Já aconteceu de você comer algum alimento vencido? Quantas vezes você já abriu o armário da sua cada e encontrou alguma coisa bem gostosa que estava guardada a meses e você nem lembrava, porém, ao ver a validade de vencimento acabou de vencer, eai entra a dúvida: será que ainda dá para comer? Principalmente quando a data de validade está bem perto de quando você viu.

Thalita Antony de Souza Lima, que é gerente geral de alimentos na organização reguladora explica que o primeiro de tudo é saber como funciona os prazos de vencimento no Brasil, pois aqui a Anvisa que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prefere por padrões mais rígidos de controle. No Brasil é exigido que os itens tenham prazo de validade para ter um prazo seguro de consumo, e depois dessa data eles não podem ser mais comercializados.

confira o que é indicado fazer com alimento fora da validade. Imagem: arquivo / FreePik

Data preferencial para consumo

No ano de 2021, a Abia – Associação Brasileira da Indústria de Alimentos – quer indicar uma data preferencial para consumo, permitindo que os produtos não perecíveis possam ser vendidos depois do prazo. Essa proposta foi promovida pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados) no Fórum Nacional da Cadeia de Abastecimento, porém não teve pedido formal ao governo sobre esse assunto.

Essa ideia também conhecida como best before (melhor consumir antes de) já é bastante aplicada em alguns países, como por exemplo na Austrália e na Nova Zelândia onde os fabricantes optam se declaram a validade no pacote ou na data preferencial.

Já em outros lugares como os Estados Unidos, são em poucos produtos incluindo fórmulas infantis e derivados da carne, precisam de um prazo estabelecido nacionalmente. Vale destacar que quase sempre essa marcação de datas fica nos pacotes é de responsabilidade das autoridades locais, essa flexibilização para muitos órgãos é como uma forma de evitar o desperdício de alimentos.

A conservação é importante também igual o prazo de validade

Thalita Antony de Souza Lima, que é gerente geral de alimentos na organização reguladora explica que os próprios fabricantes são responsáveis por dar instruções de conservação e armazenamento, pois essas informações precisam estar todas nos rótulos.

Dos testes que foram feitos nas fábricas, eles são extremamente criteriosos, pois cada tipo de produto demanda uma forma diferente de testar, então não existe um teste geral para ser testado a durabilidade de todos os alimentos. Por isso que a conservação também é levada em conta, por isso muitas pessoas se confundem.

A data de validade corresponde ao prazo em que o produto é seguro até ser aberto e pela lei as organizações devem dizer no rótulo quanto tempo ainda dá para comer depois da abertura, pois a conversação também determina a garantia da qualidade do item.

