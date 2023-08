4 MIL vagas em concurso para quem quer ser POLICIAL CIVIL

Se você sonha em se tornar um policial civil, é chegada a chance. Foi confirmado que o edital para o concurso público será liberado em breve, com previsão de mais de quatro mil vagas divididas a princípio para os estados de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Pará e Ceará. No entanto, há possibilidade da inclusão de mais quatro regiões. Saiba mais detalhes sobre esta grande oportunidade profissional, logo abaixo.

Saiba quais estados abriram vagas para o concurso público da Polícia Civil 2023. | Foto: Reprodução / Divulgação

Concurso confirmado em 2023

Se você é um aspirante a ingressar na Polícia Civil (PC) do seu estado e tem o sonho de alcançar essa meta até o final de 2023, é chegada a hora de iniciar sua preparação. As expectativas são promissoras, com a previsão de abertura de mais de 4 mil vagas nos próximos meses deste segundo semestre.

A distribuição planejada para essas oportunidades é a seguinte: São Paulo lidera com 3.500 vagas, seguido por Pernambuco com 445 vagas, Pará com 237 vagas, Santa Catarina com 60 vagas e, embora ainda pendente, o Ceará também terá vagas a serem definidas. Confira mais detalhes sobre os editais para cada estado confirmado, logo abaixo.

Concurso PC-SP

O aguardado edital com mais de 3.500 vagas para a Polícia Civil de São Paulo deve ser finalmente divulgado ainda neste mês de agosto. Embora o documento estivesse originalmente previsto para ser lançado no mês anterior, ajustes necessários no contrato com a banca examinadora, a Fundação Vunesp, resultaram no adiamento da divulgação. Segundo informações da Folha Dirigida por Qconcursos, o edital contemplará os seguintes cargos:

– Investigador de polícia de 3ª classe: 1.250 vagas com salários de R$ 5.879,68.

– Escrivão de polícia de 3ª classe: 1.333 vagas com salários de R$ 5.879,68.

– Médico legista de 3ª classe: 116 vagas com salários de R$ 12.954,40.

– Perito criminal de 3ª classe: 249 vagas com salários de R$ 12.954,40.

– Delegado de Polícia de 3ª classe: 552 vagas com salários de R$ 15.037,99.

Todos os cargos exigem formação de nível superior.

Concurso PC-PE

No estado de Pernambuco, a expectativa é que o edital disponibilize 445 vagas para cargos de nível superior. Embora a banca examinadora ainda não tenha sido contratada, a portaria autorizativa já foi publicada no Diário Oficial. O concurso contemplará:

– 45 vagas para delegado.

– 250 vagas para agente.

– 150 vagas para escrivão.

Enquanto todas as posições requerem nível superior, apenas o cargo de delegado exige que o candidato seja bacharel em Direito e possua pelo menos três anos de prática jurídica. Além disso, é necessário que os candidatos tenham uma Carteira Nacional de Habilitação, pelo menos na categoria B. Detalhes sobre os salários ainda não foram divulgados pelo governo estadual.

Concurso PC-PA

O Governo do Pará está planejando a realização de um novo concurso para a Polícia Civil, que disponibilizará 237 vagas. A expectativa é de que o edital seja lançado o mais breve possível ainda neste ano. A banca examinadora está em processo de seleção, e as faixas salariais ainda não foram definidas. As vagas abrangerão tanto a área policial quanto a administrativa, sendo:

– 100 vagas para escrivão.

– 137 vagas distribuídas entre servidores administrativos diversos.

Concurso PC-SC

A Polícia Civil de Santa Catarina teve seu concurso autorizado em junho deste ano, porém ainda está aguardando a contratação da banca examinadora. Inicialmente, serão oferecidas 60 vagas, que se distribuirão entre delegados e psicólogos policiais. Os salários previstos são de R$ 18.866,40 e R$ 8.777,40, respectivamente. Além disso, existe a previsão de um novo concurso em 2024 para as posições de agente e escrivão.

Concurso PC-CE

Segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas, novos concursos públicos para as Forças de Segurança do Estado serão anunciados em setembro deste ano. Detalhes sobre as vagas, cargos e requisitos ainda estão pendentes de divulgação.

Novos estados terão vagas em breve

Além dessas oportunidades, outros quatro estados estão planejando concursos com cerca de mil vagas aproximadamente. No Distrito Federal, a previsão é de 740 vagas na área administrativa, enquanto Mato Grosso do Sul visa preencher 400 vagas para a função de investigador. Tocantins e Maranhão também têm concursos previstos, embora as vagas específicas não tenham sido indicadas ainda.

