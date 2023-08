Não é de hoje que os especialistas recomendam a caminhada como principal exercício físico — haja vista que é simples de ser praticada e não carece de equipamentos adicionais, exceto o uso do tênis. Com base nisso, o cardiologista Maciej Banach, da Universidade de Medicina de Lodz, Polônia — realizou uma revisão de mais de 17 estudos somando mais de 226 mil pessoas e chegou a uma incrível conclusão quanto o segredo para viver mais e evitar ter doenças cardíacas e morte precoce! Veja o que ele descobriu e como isso pode ajudar na prática.

Basta dar 4 mil passos por dia para viver mais, afirma especialista | Foto de sporlab na Unsplash

Caminhar reduz o risco de morte precoce

Os voluntários do estudado ficaram sob supervisão dos cientistas por mais de 5 anos, a fim de conseguir ter um resultado eficaz quanto à análise individual de cada um. O levantamento indicou que dar no mínimo 3.967 passos todos os dias reduz bastante o risco de morrer por qualquer motivo de saúde.

E ainda de acordo com a pesquisa, foi descoberto que dar cerca de 2.330 passos todos os dias reduz bastante o risco de morrer vítima de doenças do coração. Além disso, uma outra análise foi feita e revelou algo surpreendente.

Os cientistas conseguiram confirmar que dar mil passos a mais todos os dias reduz em 15% o risco de morte por qualquer motivo natural. Enquanto, a adição de 500 pernadas diárias reduziu em 7% o risco de morte por doenças do coração.

Este estudo é válido para homens e mulheres. Independente da idade ou região que habita. Portanto, a pesquisa aponta que dar no mínimo 4 mil passos por dia é o necessário para reduzir os riscos de morte por qualquer motivo.

Haja vista que a média depende bastante do perfil. Jovens tiveram resultados positivos em relação aos idosos. Conseguindo dar entre 7 e 13 mil passos. Já os idosos entre 6 e 10 mil passos.

Cuidados ao caminhar

Por mais que a caminhada/corrida seja algo benéfico para saúde, é importante estar atento quanto alguns cuidados durante o caminhar.

Caso contrário, o pior pode acabar acontecendo. Por mais que seja uma atividade simples, é importante que seja realizada com coerência e cuidado.

Tênis: muitas pessoas caminham de chinelo ou com tênis de má qualidade. Isso pode trazer sérios riscos à coluna após um determinado período. Haja vista que a função do tênis para o corpo humano é amenizar o impacto do corpo com o chão.

Ritmo: muitas pessoas acabam caminhando em um ritmo acelerado sem a devida preparação. É recomendado começar aos poucos e a medida que for pegando consistência evoluir o ritmo.

Preparação: é necessário ter uma preparação de pré-treino. A fim de que seja feita uma boa corrida. Consiste em se alimentar de carboidratos de rápida absorção e principalmente realizar séries de alongamento.

Portanto, esses são os benefícios da caminhada para o corpo humano. Caminhar traz saúde. E caminhar corretamente traz muito mais saúde para o corpo e mente.

