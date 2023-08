“Modo ninja” do WhatsApp: aprenda como ativar para sair de grupos na surdina

Os grupos de mensagens no WhatsApp são úteis, mas não é sempre que você deseja ser incomodado ou está no “mood” de conversar. Se você já teve vontade de “sair de fininho”, já pode comemorar, pois, mais uma vez, um novo recurso que atende as suas necessidades está disponível no aplicativo. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre como ativar o “modo ninja” e sair sem ser notado.

Aprenda a entrar no “modo ninja” e saia de grupos do WhatsApp de fininho. | Foto: Montagem / Reprodução

WhatsApp: saindo de fininho

Os grupos de bate-papo no WhatsApp, embora muito práticos e úteis, podem ocasionalmente causar algum incômodo aos usuários que em algum momento do dia buscam por um pouco mais de silêncio. Com esse pensamento, é comum que muitos usuários levantem a questão de como sair desses grupos de forma discreta, sem chamar atenção.

Felizmente, existe uma funcionalidade que permite exatamente isso, permitindo que apenas os administradores do grupo saibam da sua saída. Saiba o truque, logo abaixo e ative o “modo ninja”.

Leia mais: WhatsApp tem novo recurso para fazer chamadas; confira

“Modo ninja”: aprenda como fazer

Aqui está um guia passo a passo para utilizar essa ferramenta. É importante ressaltar que você deve ter a versão mais recente do aplicativo WhatsApp instalada, seja no Android ou no iPhone (iOS).

Se você estiver usando um dispositivo Android, siga estas etapas:

Acesse a Google Play Store e procure pelo aplicativo WhatsApp. Toque em “Atualizar” para instalar a versão mais recente. Abra o aplicativo e entre no grupo do qual deseja sair. Toque no nome do grupo localizado na parte superior da tela. Role para baixo e selecione “Sair do grupo”. Uma confirmação será solicitada. Toque novamente em “Sair do grupo”. Após esses passos, você terá saído do grupo anonimamente, sem notificações para os outros membros.

Para usuários de iPhone, o procedimento é o seguinte:

Acesse a App Store e busque por WhatsApp. Toque em “Atualizar” para garantir que você tenha a versão mais recente. Os grupos serão atualizados automaticamente. Após a atualização, acesse o grupo do qual deseja sair. Toque no nome do grupo para abrir as configurações. Role a tela para baixo e selecione “Sair do Grupo”. Confirme sua intenção tocando novamente em “Sair do Grupo”.

Recurso disponível apenas na última versão do app

É importante mencionar que esse recurso de saída anônima agora é padrão na versão atualizada do aplicativo, tornando o processo simples e direto, sem necessidade de truques adicionais. Somente os administradores serão notificados da sua saída, e até o momento, as configurações desse recurso não são personalizáveis.

O WhatsApp optou por implementar essa funcionalidade de forma permanente e irreversível, visando preservar a privacidade dos usuários que desejam sair dos grupos de maneira discreta. Portanto, se você busca uma maneira de se desvincular de grupos indesejados sem deixar ‘rastros’, esse recurso eficiente e padronizado é a resposta. Bom proveito e feche a porta ao sair!

Leia também: WhatsApp sabe sempre onde você está! Essa informação pode ser vazada?