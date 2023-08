Acaba de SAIR notícia animadora para quem precisa abastecer com gasolina e etanol

Nos últimos anos um dos principais problemas dos brasileiros é em relação ao valor pago nos postos de combustíveis. A principal causa de tanta preocupação, é porque a maioria das pessoas utilizam gasolina ou etanol em seu cotidiano, além disso, quando o valor dos combustíveis aumentam, acaba impactando em outros setores. Entretanto, acaba de ser divulgada uma notícia que alegrou todos os brasileiros, confira.

Excelente notícia é divulgada referente ao valor da gasolina e etanol, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Combustíveis apresentaram uma queda neste mês

Os valores tanto da gasolina quanto do etanol tiveram uma queda na primeira semana deste mês de agosto, em todo o Brasil. De acordo com os dados divulgados de maneira exclusiva pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A comparação está considerando os dias 30 de julho e 5 de agosto. De maneira inédita, é a quarta semana que a gasolina apresenta uma redução. O custo médio da gasolina está em R$ 5,52, o que significa uma queda em relação à semana anterior, a diferença é de R$ 0,03.

Em caráter de comparação, Manaus apresentou o maior valor médio da gasolina, chegando ao patamar de R$ 6,28, ao passo que Campo Grande apresentou a tarifa mais baixa, custando R$ 5,07.

Etanol também apresentou queda

Não foi apenas a gasolina que apresentou uma queda, o etanol também reduziu o seu valor em todo o Brasil. Em média, está custando R$ 3,62, anteriormente, estava na casa dos R$ 3,68. A cidade que apresentou o maior preço foi Macapá, chegando a R$ 5,70, ao passo que Cuiabá apresentou o menor valor, chegando em R$ 3,24.

Contudo, nem tudo são flores, o valor do diesel apresentou um aumento, embora pequeno, alcançando o patamar de R$ 4,94, o que significou um aumento de 2 centavos em relação à semana anterior.

A queda nos combustíveis contribui em vários outros setores, principalmente aqueles que dependem diretamente do combustível.

Preço da gasolina deve aumentar?

A Petrobras está analisando com bastante cautela o cenário internacional inerente ao assunto, principalmente em relação ao aumento no valor dos barris e os impactos que isso pode causar no Brasil.

Embora haja este cenário de incertezas, Jean Paul Prates, atual presidente da empresa, se mostra bastante confiante em manter os atuais valores do combustível. De acordo com nota emitida, os valores são reajustados a depender da variação nos valores da matéria-prima.

E em relação ao assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) salientou que apoia a posição que a Petrobras está adotando inerente à mudança nos valores dos combustíveis. Segundo o ministro, a empresa não deve se deixar levar por um período ruim, mas sim, olhar o cenário a longo prazo.