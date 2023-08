Especialista adverte sobre ERRO comum que muitos cometem no caixa eletrônico

Utilizar cartão de crédito para sacar dinheiro em um caixa eletrônico pode causar um grande prejuízo a quem está habituado a tal prática, segundo especialistas. Conhecido como adiantamento em dinheiro, modalidade causa custos elevados e taxas de juros consideravelmente mais altas. Entenda melhor o tamanho do dano que este tipo de saque pode causa em seu bolso, logo abaixo.

Especialistas alertam sobre prejuízos ao efetuar saques em caixa eletrônico com cartão de crédito. | Foto: Reprodução / Pixabay

Saques com bastante prejuízo

Em entrevista recente ao The Sun, um especialista em finanças afirmou que a prática de clientes bancários de utilizarem cartões de crédito para efetuar saques em caixas eletrônicos é um erro enorme, que só não será maior do que o prejuízo no bolso da própria pessoa. Saiba mais detalhes a seguir.

Entenda o quanto você perde

Conhecido como adiantamento em dinheiro, a prática acaba por causar custos elevados e taxas de juros infinitamente mais altas. No Reino Unido, os bancos frequentemente cobram taxas e juros em saques de dinheiro em caixas eletrônicos. Na verdade, um saque rápido de £20 pode custar até £3,92 em taxas e juros, de acordo com uma pesquisa realizada pela MoneyComms para o site de verificação de crédito TotallyMoney. No Brasil, as desvantagens dessa modalidade também não devem ser ignoradas, como você verá logo abaixo.

A prática no Brasil

Em terras brasileiras, o prejuízo também é considerável. Muitas empresas podem gerar cobrança de uma tarifa para o quem está sacando, com valores de R$ 20 em média, por operação bancária. Mas não acaba por aí. Também há cobrança de juros referentes ao crédito rotativo, que geralmente são mais altos, com média de 15% ao mês em cima do valor devido.

Da mesma forma que no Reino Unido, o uso do cartão de crédito para saques no Brasil opera como um empréstimo oferecido pelo banco, acarretando encargos financeiros sob a forma de juros. As taxas de juros associadas a essa modalidade de transação são notavelmente elevadas, o que exige cautela extrema ao considerar essa alternativa.

A dinâmica desse processo é relativamente simples: em situações em que o saldo em conta é insuficiente para um pagamento em espécie, é possível recorrer ao saque utilizando o cartão de crédito. Para concretizar essa operação, é necessário acessar um terminal de caixa eletrônico e selecionar a opção correspondente ao saque por meio do cartão de crédito. Vale ressaltar que essa transação assemelha-se a um empréstimo pré-aprovado e está limitada ao teto de saque estabelecido.

O tamanho da consequência

A discrepância mais evidente entre o cartão de débito e o cartão de crédito está mais precisamente na quitação da dívida resultante do saque. Enquanto a ação de débito é imediatamente descontada, o valor referente ao saque com o cartão de crédito só é cobrado no momento do pagamento da fatura, previamente escolhida pelo titular. Nessa fatura, além do valor sacado, são incorporadas as tarifas de saque e os juros acumulados.

As despesas associadas a esse processo variam consideravelmente de acordo com a instituição financeira envolvida. Confira um panorama das possíveis discrepâncias de valores logo abaixo:

Cartão 1: Isento de tarifas para saque; taxas de juros escalando até 14% por mês; IOF a 6,38%;

Cartão 2: Taxa de saque de R$10,00; taxas de saque oscilando entre 10,80% e 17,99%; taxa de juros rotativo até 9,89%.

Conforme mencionado logo acima, existem distintos modelos de cobrança e faixas de preço para essa modalidade de operação, motivando a importância de consultar o banco e avaliar as alternativas mais vantajosas antes de proceder ao saque.

Em relação à viabilidade de adotar essa prática, é crucial considerar os juros, que são o componente central de qualquer empréstimo. Entretanto, os juros inerentes ao saque com cartão de crédito são excepcionalmente elevados, competindo com as taxas cobradas em operações de cartão de crédito rotativo e cheque especial. As taxas de juros associadas ao saque excedem frequentemente 10% mensais, no mínimo.

Busque outras alternativas

Para situações em que a conta bancária encontra-se no vermelho e uma injeção de fundos é vital, alternativas com taxas mais acessíveis podem ser consideradas para evitar o acúmulo de dívidas significativas no futuro. Algumas dessas opções incluem:

Empréstimo com garantia de imóvel;

Crédito consignado;

Antecipação do 13º salário;

Penhora de bens;

Antecipação do imposto de renda.

Em face dos custos expressivos, a utilização do cartão de crédito para saques deve ser tratada como último recurso em situações de emergência e extrema necessidade. Organização financeira e elaboração de um plano coerente podem auxiliar na quitação de dívidas e garantir uma vida compatível com a realidade econômica do indivíduo.

*Com informações do The Sun