Este app do Android rouba seus dados rapidinho

No amplo panorama de navegação virtual, nossas informações são consideradas um recurso de valor inestimável. Um pequeno descuido pode nos deixar à mercê da possibilidade de perdermos tudo.

Nos últimos dias o sistema operacional Android enfrentou uma nova ameaça à segurança dos dados, expondo os usuários a um risco bem alto.

O SafeChat, um aplicativo que parecia oferecer uma camada extra de proteção para as conversas dos usuários, na verdade, trouxe à tona uma outra versão.

Pesquisas revelam uma descoberta alarmante: o aplicativo tem a capacidade sorrateira de disseminar malware nos smartphones, gerando o vazamento de seus dados, especialmente do aplicativo WhatsApp.

Ou seja, o que era para ser uma ferramenta que garante a segurança dos usuários, acabou se tornando um instrumento para colocá-los em perigo.

Fique atento ao app que rouba seus dados e te coloca em enrascada. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aplicativo de segurança expõe usuários a malware

Um malware direcionado a dispositivos Android, camuflado sob o nome de ‘SafeChat’, consegue se infiltrar em dispositivos de usuários localizados no sul da Ásia.

O grau de violação desse malware ultrapassa as interações anteriores, uma vez que exige um número maior de permissões do usuário, elevando o nível de ameaça de forma substancial.

Denominado “CoverIm”, esse malware se infiltra inicialmente nas vítimas por meio de conversas no WhatsApp, se fazendo passar habilmente pelo aplicativo genuíno SafeChat.

A interface é tão convincente que os usuários são frequentemente atraídos por sua aparência, caindo facilmente na armadilha.

Uma vez que os usuários são enganados, o aplicativo adquire acesso às suas informações valiosas. Escondendo-se por trás da fachada do SafeChat, ele habilmente extrai todas as informações necessárias do usuário.

Ao abrir o aplicativo, os usuários são incentivados a se cadastrar, apenas para serem confrontados com outra mensagem pop-up que solicita mais permissões para a aplicação.

Este software fraudulento rouba vários tipos de dados, incluindo mensagens de texto, além de contatos e registros de chamadas de serviços de mensagens populares como WhatsApp e Telegram por exemplo.

Previna-se contra malwares

Para se prevenir contra malwares, como aquele associado ao SafeChat, dê preferência para instalar aplicativos somente a partir de fontes confiáveis, como a Google Play e a Apple Store.

Essas lojas virtuais oficiais mantêm um processo rigoroso de verificação de aplicativos, o que reduz consideravelmente a possibilidade de encontrar malwares.

Além disso, mantenha a cautela em relação aos links que chegam por qualquer rede social, mesmo que a mensagem seja de alguém confiável. Desconfie sempre que possível!

Ao receber um link de um aplicativo por meio de mensagens do WhatsApp, recomenda-se examinar cuidadosamente ou não abrir o link. Se o link parecer suspeito, é aconselhável que ignore.

