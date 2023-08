Encontramos um segredo no app do Nubank! Pouca gente conhece

O Nubank é o 4° maior banco do Brasil e tem conquistado cada vez mais clientes pelo Brasil. Recentemente, a instituição financeira ultrapassou o Banco do Brasil em estatísticas que contabilizavam o número de clientes em cada instituição. Dessa forma, o Nubank se consolida cada vez mais rápido, como um dos principais bancos da América Latina.

No entanto, apesar dos muitos recursos disponibilizados, muitos clientes ainda não conhecem alguns deles. Um desses serviços pouco divulgados é o empréstimo concedido pelo banco. Quando as dívidas começam a apertar, a modalidade pode ser ideal para a maioria dos clientes. A solicitação rápida e prática pelo próprio aplicativo da instituição atrai ainda mais os usuários.

No momento, cerca de 70 milhões de clientes podem solicitar o empréstimo, com duas opções liberadas: o empréstimo de natureza pessoal e o Nu Consignado. Porém, para alguns clientes, a opção do empréstimo respaldado também pode ser aderido, viabilizado a partir de um montante que o cliente tenha investido na instituição.

No caso do empréstimo respaldado, caso o cliente não consiga cumprir com o acordo, o montante investido é utilizado para quitar o débito ativo. Nesse caso, os juros e taxas são menores do que em outras modalidades, como no Nu Consignado, que pode apresentar taxas de juros altas.

Como solicitar empréstimo no Nubank?

Para ter acesso ao empréstimo Nubank, é necessário estar com o nome limpo e fora de situações de inadimplência. Caso seu aplicativo conte com a opção, ela estará disponível na tela inicial do app.

Para fazer a solicitação de empréstimo, siga os passos:

Na tela inicial do app Nubank, toque na seção “Empréstimos e Consignado”;

Depois, toque em “Quero simular”;

Selecione seu perfil para o consignado – “Servidor Federal” e clique em “Novo contrato”;

Acesse sua conta GOV para autorizar o Nubank a acessar sua margem consignável;

Faça a simulação do valor;

Escolha o número de parcelas em que o pagamento será efetuado;

Conclua a solicitação!

O que é o Nubank?

O Nubank é uma startup que nasceu em terras tupiniquins e atua no setor financeiro. A fintech ficou muito conhecida no mercado por oferecer o seu cartão de crédito totalmente livre de tarifas e anuidade. O controle dos gastos é inovador, feito por um aplicativo prático e de fácil manuseio.

Uma função muito interessante é o alerta de compras. Sempre que o cartão é utilizado, o aplicativo emite em questão de segundos um alerta no celular informando o valor e o estabelecimento em que a compra foi realizada. Caso o cliente não reconheça a compra e suspeite que o cartão tenha sido clonado, o processo de bloqueio é feito diretamente no aplicativo do Nubank, sem a necessidade de fazer nenhuma ligação.

Outro diferencial da startup é atendimento impecável prestado pelos colaboradores da startup, totalmente focado na satisfação do cliente. Esse e outros tantos pontos positivos que levaram o roxinho a fazer tanto sucesso e dar o próximo passo: criar uma conta digital e livre de tarifas.

