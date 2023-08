Salário de julho foi R$ 5.200,00 menor para os brasileiros; por quê?

Imagina o trabalhador todos os dias acordar cedo, ir trabalhar e passar o dia realizando suas atividades laborais, para ao término do mês perceber que o seu salário teve uma subtração de R$ 5.200? Parece mentira, mas é praticamente isso que está acontecendo com todos os trabalhadores que recebem apenas um salário mínimo por mês e em sua casa, há 4 pessoas, entenda.

Salário mínimo do mês de Julho foi R$ 5.200 menor, entenda o motivo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como explicar a redução?

Calma, não é que sua empresa pegou R$ 5.200 que era seu por direito, entretanto, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo ideal para os brasileiros deveria ser de pelo menos R$ 6.500.

Então, se o salário vigente é de R$ 1.300, cadê o restante? pois é, infelizmente a conta não fecha. E por conta disso, o trabalhador está trabalhando mais e conseguindo comprar menos coisas para ele e sua família.

Lembrando que o valor é referente a um casal que possui dois filhos. E mesmo se ambos trabalharem, ainda irá faltar dinheiro para que a conta feche.

Salário atual do Brasil é 5 cinco vezes menor do que o ideal

E o dado fornecido pelo Departamento assusta, já que significa que o salário mínimo pago aos trabalhadores é cinco vezes menor do que o ideal, então, na prática, várias pessoas estão não vivendo, mas sobrevivendo se considerar o montante recebido.

No cenário atual, cada assalariado precisa destinar mais da metade do seu salário (54,61%) do seu pagamento apenas para comprar alimentos básicos, e a comparação é recente, do último mês de julho.

Em meio a tantas notícias ruins, há algumas boas, como por exemplo, o anúncio que o valor da cesta básica teve uma queda em 17 das 17 capitais onde o levantamento foi feito. Mas mesmo com a redução, o salário oferecido atualmente está longe do ideal.

Capitais apresentam grande queda no valor de alguns produtos

Entre os meses de junho e julho deste ano, algumas cidades apresentaram uma grande redução nos valores de itens da cesta básica, como Recife, que apresentou uma redução de (-4,58%), logo atrás dela, está Campo Grande, que apresentou uma redução de (-4,37) no mesmo período.

Outras cidades também apresentaram reduções, mesmo que mais tímidas, como foi o caso de João Pessoa, onde os valores diminuíram em média (-3,90%) e em Aracaju a queda foi de (-3,51%).

Por fim, em Porto Alegre, houve um aumento notório dos preços, que representou o acréscimo de 0,47%. A esperança é que nos próximos meses o cenário melhore e que a inflação reduza para que no próximo ano, o salário consiga apresentar um aumento real.